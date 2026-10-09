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▲周杰倫為BIGBANG演唱會送上花籃應援。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國天團BIGBANG在今（9）日起，一連3天在台北大巨蛋舉辦出道20週年巡迴演唱會，狂吸大批粉絲到場朝聖。沒想到竟然連天王周杰倫都來了，他還曬出與BIGBANG在後台的合照，天團與天王的合體讓雙方粉絲都超驚喜，還有人翻出周杰倫昔日曾喊：「不要讓韓流太囂張。」笑說：「太囂張了。」周杰倫在今日於IG限時動態曬出與BIGBANG在後台拍下的合照，用英文寫下：「很高興見到你們！恭喜。」照片中，只見周杰倫一樣是深色系打扮，身旁站著大聲、GD、太陽。大聲穿著灰色外套內搭黑上衣配上牛仔褲，GD則穿著鮮紅色背心，戴著黑色帽子蓋住自己的黃色頭髮；太陽穿著黑色衣服、戴著墨鏡，頂著一頭粉色頭髮，4人都一起微笑比出YA的手勢，氛圍感覺非常歡樂。這張含金量超高的合照也火速在網路瘋傳，由於周杰倫多年前曾在演唱會霸氣喊：「不要讓韓流越來越囂張。」因此粉絲們直接翻出這句話玩哏，「三倍囂張、三倍大牌」、「韓流太囂張了！」、「BIGBANG &周杰倫很大牌喔！」除了親自到BIGBANG演唱會應援外，周杰倫還送上以橘色、紅色花朵搭配金色氣球的花籃，卡片上寫著「Have a great show!（祝演出成功！）」，署名「Jay Chou」為BIGBANG送上祝福。事實上，周杰倫跟GD私交很好，去年GD獨自來台開唱時，還特地到周杰倫家喝酒、賞畫，多年來也曾互送禮、及分享同框照，甚至還傳出要合作新歌，雖然尚未證實，但雙方粉絲都非常期待。