好萊塢動作巨星，逛起動漫展也看得津津有味！近日湯姆克魯斯與墨西哥名導阿利安卓・岡薩雷・伊納利圖一起朝聖日本動畫公司 MAPPA 的15週年紀念展「MAPPA EXPO 15th」，不只親眼欣賞超大型巨人與地鳴場景，還認真研究《咒術迴戰》動畫原畫，甚至與《鏈鋸人》動畫師交流。
阿湯哥也來看地鳴！《進擊的巨人》超大型巨人就在眼前
MAPPA 曾製作《咒術迴戰》、《鏈鋸人》、《進擊的巨人 The Final Season》等人氣動畫，這次15週年紀念展集結旗下23部作品，從珍貴原畫、角色設定到大型場景通通搬進展場。湯姆克魯斯與伊納利圖也特別前往參觀，其中最吸睛的就是《進擊的巨人》展區，現場重現「地鳴」場景，成群巨人搭配巨大骨架裝置，讓人彷彿置身巨人世界。只不過這次阿湯哥不用拯救世界，也不用從飛機上跳下來，只要站著欣賞就好。
更有趣的是，湯姆克魯斯可不是走馬看花。根據日本媒體《Cinema Today》報導，他一進入展場就興奮表示「真的太棒了，我一直很期待！」參觀《咒術迴戰》展區時，更仔細研究一張張動畫原畫，連人物頭髮、畫面構圖等細節都不放過，還好奇詢問日本動畫現在究竟是傳統手繪，還是透過數位技術製作。看來對這位巨星來說，日本動畫的幕後製作同樣充滿吸引力。
《鏈鋸人》動畫師送阿湯哥驚喜！親手畫《DIGGER》角色插畫
除了看動畫，兩人也與資深動畫師平松禎史交流。平松曾參與《咒術迴戰》、《進擊的巨人》等作品，這次特別與湯姆克魯斯、伊納利圖分享動畫創作經驗。平松更透露，自己已經看過兩次《DIGGER》，對電影的攝影、色彩、音樂與演技留下深刻印象，雙方也從真人電影與日本動畫的不同角度，討論影像創作的魅力。
MAPPA 15週年紀念展展到12月！《咒術迴戰》、《鏈鋸人》原畫一次看
「MAPPA EXPO 15th Anniversary」目前正在日本東京有樂町展出，展期一路到12月7日。現場集結《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等23部動畫作品，除了動畫原畫、角色設定及製作資料，也有大型場景展示，讓粉絲親眼看看那些讓人熱血沸騰的畫面，究竟是怎麼製作出來的。
🟡 MAPPA 15週年紀念展「MAPPA EXPO 15th」展覽資訊
📌日期： 2026年9月16日至12月7日
📌地點： 日本東京有樂町 YURAKUCHO MUSEUM（東京都千代田區有樂町1-7-1）
📌票價： 預售票2000日圓（約新台幣420元）、現場票2200日圓（約新台幣460元）
📌官網： https://expo.mappa.co.jp
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MAPPA 曾製作《咒術迴戰》、《鏈鋸人》、《進擊的巨人 The Final Season》等人氣動畫，這次15週年紀念展集結旗下23部作品，從珍貴原畫、角色設定到大型場景通通搬進展場。湯姆克魯斯與伊納利圖也特別前往參觀，其中最吸睛的就是《進擊的巨人》展區，現場重現「地鳴」場景，成群巨人搭配巨大骨架裝置，讓人彷彿置身巨人世界。只不過這次阿湯哥不用拯救世界，也不用從飛機上跳下來，只要站著欣賞就好。
更有趣的是，湯姆克魯斯可不是走馬看花。根據日本媒體《Cinema Today》報導，他一進入展場就興奮表示「真的太棒了，我一直很期待！」參觀《咒術迴戰》展區時，更仔細研究一張張動畫原畫，連人物頭髮、畫面構圖等細節都不放過，還好奇詢問日本動畫現在究竟是傳統手繪，還是透過數位技術製作。看來對這位巨星來說，日本動畫的幕後製作同樣充滿吸引力。
除了看動畫，兩人也與資深動畫師平松禎史交流。平松曾參與《咒術迴戰》、《進擊的巨人》等作品，這次特別與湯姆克魯斯、伊納利圖分享動畫創作經驗。平松更透露，自己已經看過兩次《DIGGER》，對電影的攝影、色彩、音樂與演技留下深刻印象，雙方也從真人電影與日本動畫的不同角度，討論影像創作的魅力。
MAPPA 15週年紀念展展到12月！《咒術迴戰》、《鏈鋸人》原畫一次看
「MAPPA EXPO 15th Anniversary」目前正在日本東京有樂町展出，展期一路到12月7日。現場集結《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等23部動畫作品，除了動畫原畫、角色設定及製作資料，也有大型場景展示，讓粉絲親眼看看那些讓人熱血沸騰的畫面，究竟是怎麼製作出來的。
📌日期： 2026年9月16日至12月7日
📌地點： 日本東京有樂町 YURAKUCHO MUSEUM（東京都千代田區有樂町1-7-1）
📌票價： 預售票2000日圓（約新台幣420元）、現場票2200日圓（約新台幣460元）
📌官網： https://expo.mappa.co.jp