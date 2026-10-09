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中華職棒中信兄弟今（9）日季後挑戰賽G1以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，取得2勝0敗的「聽牌」優勢。兄弟總教練平野惠一賽後表示，不會去想系列賽橫掃的事情，更直言以球隊今年的狀態，此時還能有比賽打，就抱持感謝的心情去面對。針對此役投打表現，平野坦言有點擔心黃韋盛的修正能力，同時也大力讚賞呂彥青在比賽後段關鍵拆彈，「成功拯救球隊並銜接到明天，真不愧是他。」兄弟明（10）日若能再退獅隊，將完成季後賽新制以來首度的系列賽橫掃。對此，平野表示，「以我們球隊今年的狀況來看，不需要去想這些東西。現在還有比賽能打，就抱持著感謝的心情。」他進一步指出，接下來就是一場一場來，讓自己更強、更好，「抱持這樣的心態去面對後續比賽。」此役兄弟在投打兩端表現亮眼，打線前3棒張士綸、張仁瑋、曾頌恩合計敲出5支安打，後續王威晨、宋晟睿、江坤宇成功串聯，打下關鍵分數。不過第7棒的黃韋盛此役狀態不盡理想，兩度面對滿壘局面都未敲安，還擊出一次雙殺打，也讓平野坦言擔憂，「他的修正能力稍微差了一點。」投手端方面，除了先發洋投勝騎士繳出7局失1分好投，後援投手呂彥青在8局上關鍵「拆彈」並一路投到第9局順利「關門」，成為球隊守成的重要功臣。平野直言，呂彥青今日從頭到尾都沒有鬆懈，「確實壓制打者，成功拯救球隊並銜接到明天，真不愧是他。」呂彥青本季對獅隊繳出後援13.1局無失分外帶10K的優異表現，今日延續例行賽的對戰水準，他賽後淡定表示沒有特別心得，「就是做好自己的工作，讓球隊可以贏球。」但呂彥青也直言，季後賽拆彈容不得任何一點失誤；他也強調，只要球隊有需要，明日已做好連續登板的準備，「只要自己的身體跟狀況可以，能上場就是為球隊做貢獻。」