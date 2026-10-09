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韓國天團BIGBANG今（9）日晚間在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會，吸引4萬多名粉絲朝聖，太陽在台上大聊台灣美食，透露自己昨天吃了牛肉麵，今天更吃到「史上最好吃的鳳梨酥」，還特別重複唸了2次，嘴甜到讓全場笑翻，沒想到演唱會結束後，阿KEN曬出跟昆凌、周杰倫在後台跟BIGBANG的合照，同時揭曉鳳梨酥的來源，原來這是昆凌特別交代他帶來的伴手禮，難怪太陽讚不絕口，這張嘴真的有夠甜！太陽今晚聊起台灣美食時，開心表示：「台北有我喜歡的食物，牛肉麵，我昨晚吃了！」接著又興奮分享今天吃到鳳梨酥，還用中文連講2次「鳳梨酥」，GD與大聲也跟著用中文附和，太陽更形容鳳梨酥吃起來溫暖又甜蜜，「就跟你們（粉絲）一樣！」不料聊到茶飲時，台下因為聽不懂所以反應不如預期熱烈，讓他忍不住笑虧：「我沒想到會是這種反應，你們今天反應好冷淡！」演唱會結束後，阿KEN在IG曬出與GD、太陽、大聲的後台合照，周杰倫與昆凌也一起入鏡，6人開心留下合影。阿KEN大讚BIGBANG演出精彩，「從頭到尾都看得很過癮。」隨後透露昆凌特別交代他帶鳳梨酥給BIGBANG，還故意向周杰倫抱怨：「如果今天不是因為鳳梨酥，你是不是就不找我來了？」最後不忘補上一句：「不管啦，還是Hannah最好了！」如今對照太陽在台上猛誇鳳梨酥的模樣，讓人忍不住笑說，難怪太陽嘴巴這麼甜。值得一提的是，阿KEN與周杰倫上個月才因為甜點鬧出一段趣事，當時阿KEN為了經營自己的甜甜圈品牌，親自開IG直播揉麵團，沒想到周杰倫突然現身留言區，一邊看他工作、一邊虧他「洗勒靠喔」，但還是豪氣表示要買12盒甜甜圈支持好友；如今2人又一起現身BIGBANG演唱會，阿KEN還當起鳳梨酥外送員，讓網友翻出上個月的約定，笑問：「杰倫是不是來跟你拿12盒面交的鳳梨酥？」