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▲自稱攝影師的網友留言酸子瑜身材，遭網友洗版後火速道歉。（圖／翻攝自Threads）

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，近日受邀參加F1新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）相關活動。而昨（8）日她現身大賽獎會場，穿著平口黑色背心、搭配F1威廉斯車隊外套，以及黑色短褲與長靴，露出一雙大長腿，直接美翻大批粉絲。不過竟有一名自稱職業攝影師的網友，狠酸子瑜是粗腿五五身，火速引發大批粉絲不滿，直接挖出他真實身分後，到他的Google商家頁面刷1星負評，讓該名網友馬上出面道歉求饒，請網友收回負評。子瑜出席F1新加坡大獎賽的美照在近日瘋傳，不料竟有一名網友逆風批評，「粗腿五五身，身為職業攝影師…拍過數千女性…長相+身材真的還好…」火速引發大批粉絲的不滿，直接挖出他身分，並到他Google商家刷1星負評，怒批：「真的很搞笑，拍到有優越感，他不知道子瑜的粉絲有多多嗎？」、「竟然還有人嫌棄子瑜？」在被大量負評洗版後，這名攝影師也緊急出面道歉：「我不該批評周子瑜小姐的，我鄭重道歉…請收回拜託。」而去看他的Google商家頁面，發現1星的評論都已經被刪除，只剩下4星以上的好評。不少網友也因此認為該攝影師並不是真的覺得有錯，只是不想被出征才會道歉。子瑜近日宣布為Atlassian Williams F1車隊（F1威廉斯車隊）與《膽大黨》的跨界合作演唱官方主題曲，消息一出引發外界期待，子瑜也透露歌曲預計在2027年上半年、F1日本大獎賽前發行。