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▲ 主持人渡部有使用MeNGo卡帶領觀眾搭乘高雄捷運及輕軌等大眾運輸。（圖／高市府提供）

▲ 主持人渡部有走訪龍虎塔、美濃、駁二藝術特區、六合夜市等地，品嚐夜市小吃、在地特色美食，展開四天三夜大人系放鬆之旅。（圖／高市府提供）

▲ 主持人渡部有走訪龍虎塔等放鬆之旅。（圖／高市府提供）

爲全力拓展日本旅客來高雄觀光，高雄市政府今年首度攜手日本東京電視台，邀請曾獲選為日本職棒讀賣巨人隊專屬啦啦隊「Team Venus」成員，同時也是山形縣「つや姫」觀光推廣大使的人氣女主持人渡部有及在地攝影團隊親赴高雄，拍攝為期四天三夜的高雄觀光特輯行銷高雄。節目於上(9)月27日於東京電視台系列6電視台黃金時段聯播，成功引發熱烈迴響。爲延續這股熱潮，這支集結高雄精華的國際觀光宣傳影片，於今(8)日起正式上架東京電視台官方 YouTube 頻道，透過數位網路二次擴散，跨越地域限制，持續擴大高雄在國際間的行銷能量。高市新聞局長項賓和表示，這次跨國影片拍攝合作由市府團隊全程協助後勤調度，台日雙方嚴密規劃外景動線與節目內容，實地體驗的拍攝過程不僅讓製作團隊及主持人留下深刻印象，也充分彰顯台日民間與官方堅定的合作互助情誼，更成功完成一次高品質的城市形象輸出。項賓和指出，這次跨國合作節目極具深度與視覺張力，日方拍攝團隊以兼具時尚與在地溫度的視角，全方位展現高雄的城市魅力。節目並由兼具活潑與知性的女主持人渡部有親身體驗搭乘日本、高雄直飛航班、透過高雄MeNGo卡搭乘高雄捷運及輕軌的便利性，帶領觀眾完成「高雄四天三夜大人系放鬆之旅」。此外，節目也以高雄觀光交通神卡「MeNGo」為主軸，帶領日本觀眾體驗搭乘輕軌，穿梭於綠色的龍貓隧道，並前往觀賞大港橋旋轉秀及高雄流行音樂中心等現代港灣亮點，以及美麗島站經典的「光之穹頂」玻璃藝術，展現高雄多元包容的文化脈絡，完美呈現低碳永續與高科技智慧城市的雙重魅力。精彩節目內容包括深厚文史與建築美學、低碳智慧科技之旅、台式生活深度體驗三個面向，在地味十足。劇組特別深入美濃客庄，體驗傳統客家文化與道地美食；同時走訪享譽國際的蓮池潭、龍虎塔等景點。影片拍攝從清晨早市到在地夜市，真實記錄高雄 24 小時不間斷的城市生命力，帶給日本觀眾最道地、最接地氣的港都生活體驗。該節目於9月中旬在高雄取景拍攝完畢，隨即剪輯後製於9月27日週日下午5點黃金時段於東京電視台、大阪電視台、愛知電視台、北海道電視台、瀨戶電視台、TVQ九州放送等6個電視台同步播出，概估吸引超過百萬日本觀眾收看，大大提升高雄能見度。節目在日本關東（東京）、關西（大阪）、九州（福岡）等各大核心都會區創造了百萬級別的電視觸及流量。隨後於 10 月 8 日上線 YouTube 網路平台，將鎖定日本自由行客群進行二次精準行銷，希望吸引更多日本觀光客直飛高雄，實質帶動高雄在地餐飲、旅宿及交通產業的經濟效益大爆發。