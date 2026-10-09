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新娘霸氣護夫：絕不後悔結婚

來自澳洲布里斯本的一位新娘艾瑪（Emma Shay）日前分享了自己婚禮的小插曲，新郎在交換誓詞的關鍵時刻，竟然當眾把她的名字喊成了艾蜜莉（Emily），而艾米莉正是她妹妹的名字，讓現場爆出一陣笑聲。短短11秒的影片在社群網路上引發熱議，吸引超過230萬人次瀏覽，許多網友都勸她不要結婚，但艾瑪強調自己的婚姻很幸福。綜合外媒報導，從艾瑪分享在TikTok的影片可以看見，當時這對新人正深情牽手準備交換戒指與誓詞。新郎跟隨證婚人複誦誓詞，不料在應該喊出新娘名字「艾瑪」時，新郎脫口而出的竟是「艾蜜莉」。新郎隨後意識到自己喊出了小姨子的名字，當場緊張地叫了句「該死！」並發出尷尬笑聲。台下賓客與新娘艾瑪本人也忍不住哄堂大笑。艾瑪在影片說明中表示，「當你站在聖壇上，未來的老公卻叫錯你的名字。更誇張的是，那是我妹的名字。我到現在還是無法釋懷自己在婚禮上被叫成艾米莉」。影片掀起熱議，不少網友勸新娘趕緊離婚。「這是超大的警訊！就算是你妹妹的名字，連結婚當天都能喊錯？」、「終止婚禮！終止婚禮！」、「如果是我會立刻轉身走人並取消婚禮」、「等你們兩個有後續進展時請通知我們」。面對網路上排山倒海的質疑，新娘艾瑪親自出面為丈夫辯護，強調新郎純粹是因緊張過度導致的口誤。艾瑪表示，「有些人大概一生中從來沒有緊張過。如果是個隨便的陌生名字，我或許會有疑問，但那是我妹妹的名字，而且我們平時根本不叫她艾蜜莉，而是叫她的綽號」。艾瑪強調，「那些懷疑有小三的人慢慢等吧，我妹是我最好的朋友，我完全不擔心」。艾瑪更感性地說，「大約有100萬個人叫我中止婚禮，事後想想這真的太戲劇化了。我非常慶幸自己忽視了所有人的意見並完成婚禮，因為那是我人生中最美好的一天。即使是面對這個忘記我名字的男人，我也絕對願意再嫁給他一次」。