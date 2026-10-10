中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日移師台南亞太棒球場，由全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅對決下半季冠軍中信兄弟。昨（9）日兄弟以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗「聽牌」優勢，獅隊今日面臨「背水一戰」，推出洋投喬登（Jordan Balazovic）對決菲力士（Felix Pena），盼能在季後賽續命，兄弟則是力拚新賽制啟用以來，首支完成系列賽橫掃的球隊。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職季後挑戰賽G2「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍季後挑戰賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍中信兄弟vs統一獅基本資訊
📍季後挑戰賽賽制
📍中信兄弟vs統一獅戰局分析
📍中信兄弟vs統一獅陣容
📍季後挑戰賽要去哪看？
⚾季後挑戰賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：中信兄弟 vs 統一獅
比賽時間：10月10日17：05
比賽場地：台南亞太主球場
先發投手：菲力士（Felix Pena）vs 喬登（Jordan Balazovic）
🟡菲力士本季出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。本季菲力士與獅隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.98。
🟡喬登本季出賽21場，拿下8勝4敗，防禦率1.64。本季喬登與兄弟交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.53。
⚾季後挑戰賽賽制（4戰3勝制）
中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。
勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。
依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。
⚾中信兄弟vs統一獅戰局分析
🚩兄弟力拚季後賽新賽制首次橫掃：自2022年新賽制啟用後的4個球季，還沒有保送1勝的球隊能夠直接拿下2連勝完成系列賽橫掃。兄弟今日有機會成為首支完成橫掃的球隊，總教練平野惠一表示，「以我們球隊今年的狀況來看，不需要去想這些東西。現在還有比賽能打，就抱持著感謝的心情。」
🚩獅隊「背水一戰」推喬登先發：獅隊前役輸球，落入0勝2敗的絕對劣勢，若今日再吞敗，本季將提前結束。今日推出洋投喬登先發，本季與兄弟交手3場全拿下勝利，對戰防禦率僅0.53，若喬登能延續例行賽表現，將成為獅隊續命的關鍵。
🚩菲力士今年還沒嚐過勝投：菲力士今年季中加盟兄弟，前6場投得跌跌撞撞，下二軍調整一個月後找回狀態，近6場防禦率僅1.64，但本季勝投仍掛蛋。菲力士今年對老東家表現並不出色，對戰防禦率4.98，若菲力士能繳出季末的投球內容，有機會替兄弟拿下關鍵的晉級門票。
⚾中信兄弟vs統一獅陣容
📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）
投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登
捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽
內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲
📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍季後挑戰賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍中信兄弟vs統一獅基本資訊
📍季後挑戰賽賽制
📍中信兄弟vs統一獅戰局分析
📍中信兄弟vs統一獅陣容
📍季後挑戰賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月9日
|17：05
|獅隊 1：4 兄弟
|洲際
|G2
|10月10日
|17：05
|兄弟 VS 獅隊
|亞太
|G3
|10月11日
|17：05
|獅隊 VS 兄弟
|洲際
|G4
|10月12日
|18：35
|獅隊 VS 兄弟
|洲際
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|季後挑戰賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：中信兄弟 vs 統一獅
比賽時間：10月10日17：05
比賽場地：台南亞太主球場
先發投手：菲力士（Felix Pena）vs 喬登（Jordan Balazovic）
🟡菲力士本季出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。本季菲力士與獅隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.98。
🟡喬登本季出賽21場，拿下8勝4敗，防禦率1.64。本季喬登與兄弟交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.53。
中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。
勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。
依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。
🚩兄弟力拚季後賽新賽制首次橫掃：自2022年新賽制啟用後的4個球季，還沒有保送1勝的球隊能夠直接拿下2連勝完成系列賽橫掃。兄弟今日有機會成為首支完成橫掃的球隊，總教練平野惠一表示，「以我們球隊今年的狀況來看，不需要去想這些東西。現在還有比賽能打，就抱持著感謝的心情。」
🚩獅隊「背水一戰」推喬登先發：獅隊前役輸球，落入0勝2敗的絕對劣勢，若今日再吞敗，本季將提前結束。今日推出洋投喬登先發，本季與兄弟交手3場全拿下勝利，對戰防禦率僅0.53，若喬登能延續例行賽表現，將成為獅隊續命的關鍵。
🚩菲力士今年還沒嚐過勝投：菲力士今年季中加盟兄弟，前6場投得跌跌撞撞，下二軍調整一個月後找回狀態，近6場防禦率僅1.64，但本季勝投仍掛蛋。菲力士今年對老東家表現並不出色，對戰防禦率4.98，若菲力士能繳出季末的投球內容，有機會替兄弟拿下關鍵的晉級門票。
📍統一獅季後挑戰賽32人名單（總教練：林岳平）
投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登
捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽
內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平
外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲
📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網