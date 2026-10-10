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▲統一獅在中職季後賽G1以1：4不敵中信兄弟，陷入0勝2敗的絕對劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.09）

⚾季後挑戰賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月9日 17：05 獅隊 1：4 兄弟 洲際 G2 10月10日 17：05 兄弟 VS 獅隊 亞太 G3 10月11日 17：05 獅隊 VS 兄弟 洲際 G4 10月12日 18：35 獅隊 VS 兄弟 洲際

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 季後挑戰賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

⚾統一獅vs中信兄弟基本資訊

▲統一獅洋投喬登本季對中信兄弟3場出賽繳出3勝、對戰防禦率0.53的好表現，將是獅隊在季後賽能否續命的關鍵。（圖／統一獅提供,2026.4.16）

⚾季後挑戰賽賽制（4戰3勝制）

▲中信兄弟在挑戰賽取得含保送勝在內的2勝0敗優勢，G2將由菲力士先發，力拚晉級台灣大賽。（圖／記者葉政勳攝）

⚾中信兄弟vs統一獅戰局分析

▲中職37年季後挑戰賽，中信兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）

⚾中信兄弟vs統一獅陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日移師台南亞太棒球場，由全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅對決下半季冠軍中信兄弟。昨（9）日兄弟以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗「聽牌」優勢，獅隊今日面臨「背水一戰」，推出洋投喬登（Jordan Balazovic）對決菲力士（Felix Pena），盼能在季後賽續命，兄弟則是力拚新賽制啟用以來，首支完成系列賽橫掃的球隊。對戰組合：中信兄弟 vs 統一獅比賽時間：10月10日17：05比賽場地：台南亞太主球場先發投手：菲力士（Felix Pena）vs 喬登（Jordan Balazovic）🟡菲力士本季出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。本季菲力士與獅隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.98。🟡喬登本季出賽21場，拿下8勝4敗，防禦率1.64。本季喬登與兄弟交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.53。中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。當上、下半季冠軍由不同隊伍奪得時，全年勝率較高的半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢。勝率較低的半季冠軍球隊則需從季後挑戰賽打起，自帶保送1勝並握有G1、G3、G4的主場優勢；挑戰賽另一支參賽隊伍，則由兩隊半季冠軍之外、全年勝率最高的外卡球隊遞補，僅享有G2單場主場。依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪坐擁3場主場以及自帶1勝的龐大優勢。自2022年新賽制啟用後的4個球季，還沒有保送1勝的球隊能夠直接拿下2連勝完成系列賽橫掃。兄弟今日有機會成為首支完成橫掃的球隊，總教練平野惠一表示，「以我們球隊今年的狀況來看，不需要去想這些東西。現在還有比賽能打，就抱持著感謝的心情。」獅隊前役輸球，落入0勝2敗的絕對劣勢，若今日再吞敗，本季將提前結束。今日推出洋投喬登先發，本季與兄弟交手3場全拿下勝利，對戰防禦率僅0.53，若喬登能延續例行賽表現，將成為獅隊續命的關鍵。菲力士今年季中加盟兄弟，前6場投得跌跌撞撞，下二軍調整一個月後找回狀態，近6場防禦率僅1.64，但本季勝投仍掛蛋。菲力士今年對老東家表現並不出色，對戰防禦率4.98，若菲力士能繳出季末的投球內容，有機會替兄弟拿下關鍵的晉級門票。投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網