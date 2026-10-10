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WTT中國大滿貫賽昨（9）日進行混雙決賽，由台灣組合林昀儒/鄭怡靜對決韓國組合林鍾勳（Lim Jonghoon）／申裕斌（Shin Yubin）。台灣組合一度在第4局出現8個冠軍點，不料卻被對手連續追分扳平戰局，最終在決勝第5局遭到逆轉，以14：12、9：11、18：16、11：13、8：11落敗，無緣兩人合拍後首冠，但仍追平兩人在2022年新加坡大滿貫最佳的亞軍成績。目前世界排名第9的林昀儒／鄭怡靜，在中國站氣勢如虹，16強3：0輕取英國組合，8強3：1力退法國組合，4強在再力克世界排名第7的印度組合沙赫／齊塔莉，睽違4年再度踏上大滿貫冠軍賽。昨日交手世界排名第1的韓國組合林鍾勳/申裕斌，雙方曾在今年曾兩度交手，各拿下1勝，近期則亞運碰頭，韓國組合以3：2險勝。昨晚是雙方今年第三度碰頭，再度打出一場精彩的比賽，林昀儒/鄭怡靜首局演出逆轉秀，在5：10的逆境下連破對手5個局點，最後以14：12拿下逆轉拿下首局。不過次局台灣組合在領先1分的情況下連續被拿下3分，最後以9：11讓出。第3局雙方進入拉鋸戰，林昀儒／鄭怡靜在10：6「聽牌」的情況下，被對手追到平手，且一路戰到16：16，最後靠著林昀儒的長球得手以及對手出借，以18：16驚險拿下。第4局成為關鍵勝負分水嶺，台灣組合一度取得10：3領先，眼看首冠即將到手，卻始終無法取得冠軍點，不僅被對手扳平，更自亂陣腳發生失誤，最後以11：13讓出。決勝第5局，林昀儒／鄭怡靜在失掉1分後連拿5分，取得領先優勢，不料雙方在換邊後，韓國組合再度發動反擊，並拉出一波8分攻勢，最終台灣組合以8：11落敗，與冠軍擦身而過，但仍追平兩人在2022年新加坡大滿貫賽的最佳亞軍成績。