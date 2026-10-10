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中華職棒中信兄弟昨（9）日在季後挑戰賽G1以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，率先搶下2勝的「聽牌」優勢。先發左外野手曾頌恩前役扛先發第3棒，延續季末的好手感，繳出4打數2安打的表現，而曾頌恩在守備端的演出更是亮眼，單場完成9次刺殺，超越2024年林佳緯單場8刺殺的紀錄，成為中職季後賽史上單場最多次刺殺的外野手。曾頌恩在季末打擊狀態火燙，近10場比賽繳出13安、2轟、打擊率3成25的成績，還貢獻高達17分打點。昨日被安排在先發第3棒，可以看出教練團希望曾頌恩能與雙箭頭張士綸、張仁瑋串起攻勢，在開賽就先發制人，前役開賽確實達到效果，曾頌恩跟在張仁瑋後面敲安，讓王威晨有得點圈攻擊機會，開啟兄弟3分大局。最終曾頌恩在G1繳出4打數2安打、1得分的成績。守備端曾頌恩更是亮眼，他在前7局就完成9次刺殺，打破2024年季後賽G3林佳緯8次刺殺的紀錄，成為中職史上在季後賽單場最多刺殺的球員。前役兄弟能夠贏球，不單單只是先發投手勝騎士（Mario Sanchez）繳出好投，守備也佔了重要因素。雙方總教練昨日賽後都點出，守備是影響整場比賽的關鍵，其中江坤宇在5局上策動雙殺以及曾頌恩在6局上滑接美技，都是勝騎士能夠繳出7局失1分投球內容的隱形功臣。