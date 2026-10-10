巴拿馬於當地時間9日近午、台灣時間10日凌晨，發生規模7.7的強烈地震，震央附近有建築物倒塌，當局隨即在全國多地啟動疏散措施。
美國地質調查局（USGS）偵測到的資訊顯示，震央位於巴拿馬南部，距離皮塔洛薩阿里巴（Pitaloza Arriba）西南方約10公里，震源深度約12.6公里。
《美聯社》報導稱，地震威力強大，連鄰國哥倫比亞也感受到震動。
USGS最初將地震規模評估為8.0，隨後修正為7.7，之後當地陸續又發生多次餘震，規模最強的一起達到6.6。
地震發生後，巴拿馬首都巴拿馬市的居民受到驚嚇，許多人跑出建築物，在戶外等待進一步消息。
來自震央所在省分的60歲居民多明格斯（Rosendo Domínguez）接受《美聯社》電話訪問時表示，地震非常強烈，廚房裡的物品都被震倒，雖然他與家人平安無事，但大家都非常害怕。
美國國家氣象機構發布海嘯警報，涵蓋巴拿馬、哥倫比亞、厄瓜多、尼加拉瓜、瓜地馬拉沿岸。
智利也發布相關警示，警示範圍甚至延伸到距離南美洲大陸海岸約3500公里的復活節島，智利政府對當地發布預防性警示。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《美聯社》報導稱，地震威力強大，連鄰國哥倫比亞也感受到震動。
USGS最初將地震規模評估為8.0，隨後修正為7.7，之後當地陸續又發生多次餘震，規模最強的一起達到6.6。
地震發生後，巴拿馬首都巴拿馬市的居民受到驚嚇，許多人跑出建築物，在戶外等待進一步消息。
來自震央所在省分的60歲居民多明格斯（Rosendo Domínguez）接受《美聯社》電話訪問時表示，地震非常強烈，廚房裡的物品都被震倒，雖然他與家人平安無事，但大家都非常害怕。
美國國家氣象機構發布海嘯警報，涵蓋巴拿馬、哥倫比亞、厄瓜多、尼加拉瓜、瓜地馬拉沿岸。
智利也發布相關警示，警示範圍甚至延伸到距離南美洲大陸海岸約3500公里的復活節島，智利政府對當地發布預防性警示。