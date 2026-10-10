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美股週五（9日）收高，科技股反彈帶動市場回升，道瓊工業指數大漲逾400點，標普500指數與那斯達克指數也同步上漲。儘管本週市場受到美債殖利率走高、油價居高不下，以及AI概念股下跌等因素影響，三大指數最後仍以週線上漲作收。根據《CNBC》報導，科技股是週五美股上漲的主要推手，資安與軟體類股的表現尤其亮眼。然而，AI概念股的壓力還沒有完全消退，OpenAI向投資人表示，截至9月底的年化營收約為500億美元，低於先前市場廣泛流傳的680億美元。知情人士指出，先前較高的數字也包含合作夥伴的總營收，讓市場重新關注AI產業的實際成效、企業投入大量資金發展AI，究竟能否帶來相應的回報。能源市場方面，週五西德州中級原油期貨價格接近每桶92美元，布蘭特原油期貨則高於104美元。美國總統川普（Donald Trump）表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同意向美國及全球市場供應柴油後，油價小幅回落。不過，美債殖利率升至24年來高點，加上中東戰事尚有升溫風險，仍讓投資人不敢完全放下戒心。9日收盤，美股道瓊工業指數上漲423.31點或0.83%，報51654.95點；那斯達克指數上漲172.83點或0.64%，報27366.17點；標普500指數上漲46.18點或0.59%，報7811.54點；費城半導體指數則下跌51.29點或0.41%，報12572.42點。展望下週，美國企業財報將進入旺季，富國銀行、花旗集團、嬌生及聯合健康集團等企業，都將公布業績。市場將觀察企業獲利是否依然強勁，高利率、油價和中東局勢，會不會進一步影響股市表現。