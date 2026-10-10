今（10）天適逢雙十國慶，出遊民眾注意強風與局部降雨！氣象署今晨發布陸上強風特報，新竹至臺南、屏東、臺東及澎湖等 9 縣市恐出現 8 級以上強陣風。氣象專家吳德榮指出，今日迎風面大臺北東側與東半部偶有局部零星飄雨；背風面中南部則維持晴朗，高溫飆 35 度；而海面上的雙颱「諾洛」與「小熊」皆持續大迴轉對台無威脅。
🟡九縣市吹八級強風 北東飄雨中南部熱飆高溫
中央氣象署今晨發布陸上強風特報，因東北風偏強，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）及澎湖縣等 9 縣市局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生的機率，戶外活動需特別注意防範物品掉落與行車安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，今（10）晨東半部有零星降雨，平地最低氣溫約在 20 至 21 度，其中新竹關西 18.3 度、苗栗頭屋 19.3 度、雲林古坑 19.8 度為平地低溫前三名。今日各地氣溫：北部 21 至 30 度、中部 20 至 35 度、南部 21 至 35 度、東部 21 至 33 度。迎風面雲量稍多，大臺北東側及東半部偶有零星飄雨；背風面中南部晴朗穩定，白天體感偏熱、早晚微涼。
🟡未來一週天氣穩定 東半部偶雨西半部偏熱
針對未來一週天氣趨勢，吳德榮分析，明日（11日）至下週五（16日）天氣變化不大。由於臺灣東側海面水氣仍多，東半部有局部短暫雨的機率，降雨範圍偶爾擴大到大臺北東側，白天微熱早晚涼；西半部地區則持續維持晴朗穩定的天氣型態，白天偏熱、早晚微涼。
中央氣象署補充指出，明日基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區仍有局部短暫陣雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨。另外，臺灣北部海面、東南部海面及臺灣海峽平均風力可達 6 級，最大陣風 8 級，海上作業船隻需多加留意。
🟡雙颱諾洛小熊大迴轉 對臺灣完全沒有威脅
至於民眾關心的熱帶系統動態，吳德榮指出，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第 27 號輕度颱風「諾洛」位在日本東方海面，向北北西方向進行；第 28 號中度颱風「小熊」則位在「諾洛」東南方，向西北方向移動。兩者皆持續沿著大迴轉的路徑行進，對臺灣完全沒有威脅。
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中央氣象署今晨發布陸上強風特報，因東北風偏強，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）及澎湖縣等 9 縣市局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生的機率，戶外活動需特別注意防範物品掉落與行車安全。
🟡未來一週天氣穩定 東半部偶雨西半部偏熱
針對未來一週天氣趨勢，吳德榮分析，明日（11日）至下週五（16日）天氣變化不大。由於臺灣東側海面水氣仍多，東半部有局部短暫雨的機率，降雨範圍偶爾擴大到大臺北東側，白天微熱早晚涼；西半部地區則持續維持晴朗穩定的天氣型態，白天偏熱、早晚微涼。
中央氣象署補充指出，明日基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區仍有局部短暫陣雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨。另外，臺灣北部海面、東南部海面及臺灣海峽平均風力可達 6 級，最大陣風 8 級，海上作業船隻需多加留意。
🟡雙颱諾洛小熊大迴轉 對臺灣完全沒有威脅
至於民眾關心的熱帶系統動態，吳德榮指出，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第 27 號輕度颱風「諾洛」位在日本東方海面，向北北西方向進行；第 28 號中度颱風「小熊」則位在「諾洛」東南方，向西北方向移動。兩者皆持續沿著大迴轉的路徑行進，對臺灣完全沒有威脅。