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韓國天團BIGBANG昨（9）日起，一連三天在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，票價最高來到9380元，偏昂貴的價格卻沒有澆熄粉絲的熱情，不過演出途中居然有人偷偷打嗑睡，一位粉絲拍下了一個小男孩在大家狂歡時，一個人獨自搖頭晃腦的影片，覺得這樣太可惜7980的票價了，為此小朋友的媽媽也出來緩頰，表示小朋友前面太嗨了突然斷電，稍微「充電」後又回復正常了。一名BIGBANG粉絲公開自己在演唱會上，看到小朋友坐在椅子上搖頭晃腦的影片，因為那個位子可是要價7980台幣的位子，緊張地喊「弟弟啊你這個位子$7980啊啊啊啊啊！」想說弟弟前面都很融入大家狂歡，怎麼轉個頭就睡著了。影片曝光後，吸引到小朋友的媽媽本人現身留言區，表示自己家小朋友前面嗨過頭了，才會瞬間斷電，後來快充（小睡）後就恢復正常了，去年（GD演唱會）他可是從頭嗨到尾，是個不折不扣的小V.I.P（粉絲名）。而小朋友在BIGBANG演唱會上睡著的影片，也吸引上萬網友朝聖點讚，「只好奇那麼吵怎麼睡得著」、「爸媽好盡責！直接帶小朋友進場」、「好羨慕這個小孩，好幸運」、「這小子太幸福了」、「笑到不行好可愛」、「我兒子也睡著了」、「這是負責任家長的費用。」