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台語歌后陳盈潔8月12日因病離世，享壽72歲，留下〈海海人生〉、〈風飛沙〉等經典歌曲，資深音樂人許常德登上民視《超級冰冰Show》，細談陳盈潔人生最後的故事，他原本以為陳盈潔的願望是解決經濟問題，沒想到她說出口的竟是：「我想要再做音樂！」明明身體狀況大不如前，她對唱歌的執著依舊沒有熄滅。許常德透露，兩人曾有十多年沒有見面，後來得知陳盈潔陷入債務困境，又長期受到病痛折磨，才四處打聽聯絡方式，希望能伸出援手，經過一番聯繫，才透過陳盈潔的姊姊安排見面。當時陳盈潔已經很長一段時間沒有出門，赴約前還特別染了頭髮，雖然見面過程中多由姊姊代為說明近況，但她始終看著許常德微笑。臨別前，許常德問她還有沒有什麼願望想實現，原本以為她會提出經濟上的需求，沒想到她最掛念的仍是音樂。為了完成陳盈潔的心願，許常德帶她進入錄音室，重新錄唱代表作〈海海人生〉，然而，當時她的身體狀況已經不像過去健朗，歌詞幾乎只能用唸的，但她還是努力完成了錄音，讓許常德感到敬佩又心疼。陳盈潔晚年因中風、失智等問題飽受折磨，後來又因教唆偽造有價證券罪入監服刑，2023年因急性腎衰竭等健康問題申請保外就醫，她最終於2026年8月12日晚間病逝，享壽72歲。為了向這位一代歌后致敬，《超級冰冰Show》特別推出「大眼歌后陳盈潔經典金曲」主題特輯，邀請許常德、向娃、荒山亮等人分享回憶，也由年輕世代歌手重新演唱〈野花〉、〈海海人生〉、〈野草亦是花〉、〈乎我醉〉及〈盈盈祝福〉等作品，懷念陳盈潔一路對音樂的熱情。