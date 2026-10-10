行政院規劃「AI紅利全民共享」普發現金一萬元，編列 2357 億元預算預估造福 2353 萬人！若總預算案順利三讀，首批款項最快將於 2027 年 1 月 26 日農曆春節前撥款入帳。此外，不用等待中央，全台已有 5 個縣市鄉鎮推出地方振興加碼，每人最高可領 6000 元現金，領取資格與時程懶人包一次看。
🟡普發一萬最快春節前撥款！5大領取管道公開
根據財政部規劃，若立法院於 2027 年 1 月 5 日前三讀通過 116 年度中央政府總預算案，且總統於 1 月 20 日前公布，系統將自 2027 年 1 月 25 日起開放「預登記」進行流量分流。首批款項（含直接入帳、登記入帳及特定偏鄉/矯正機關造冊發放）最快於 2027 年 1 月 26 日農曆春節前入帳。
發放管道共規劃 5 大類，實體領取時程如下：
直接入帳 / 登記入帳 / 造冊發放：最快 2027 年 1 月 26 日入帳。
ATM 領現：預計 2027 年 2 月 15 日起開放。
郵局領現：預計 2027 年 2 月 22 日起開放臨櫃領取。
領取對象涵蓋國內現有戶籍國民、取得居留許可之無戶籍國民、外國人永久居留者、駐外人員及具居留許可之配偶。一般民眾領取期限原則約 6 個月至 2027 年 8 月 31 日止；2027 年 12 月 31 日前在國內出生的新生兒亦全數納入，其中 8 月至 12 月出生的寶寶更可延長領取至 2028 年 1 月 31 日。
🟡不用等待中央發放！全台5縣市地方加碼一覽
除了中央的 1 萬元規劃外，全台已有 5 個鄉鎮陸續發放地方振興金或生活慰助金，符合條件者最高可再拿 6000 元現金：
彰化縣花壇鄉（每人 6000 元）：凡 2026 年 3 月 1 日（含）前設籍即可領取，未於首階段領取者，可於 11 月 30 日前每週三至花壇鄉公所補領。
臺東縣延平鄉（每人 5000 元）：金額由 3000 元加碼至 5000 元，總預算審議通過後，預計於 2027 年農曆春節前發放完畢。
雲林縣林內鄉（每人 3600 元）：符合 2026 年 3 月 31 日前設籍等條件者，可於 12 月 31 日前向鄉公所申請匯款轉帳或領取支票。
彰化縣竹塘鄉（每人 3000 元）：2026 年 6 月 30 日前設籍且造冊日仍在籍者，第二階段鄉公所領取期限至 12 月 15 日止。
宜蘭縣頭城鎮（每人 3000 元）：規劃採現金發放，鎮民須於自治條例審議通過日已設籍且發放日仍在籍，預計 10 月起發放。
🟡全台5鄉鎮領取資格公開！每人最高可領6000
公所特別提醒，民眾前往現場領取或補領地方加碼現金時，請務必攜帶身分證與印章。若委託親友代領，代領人除了攜帶自身的國民身分證與印章外，還必須檢附委託人的委託書及身分證明文件（如身分證、健保卡或戶口名簿）。由於各地設籍時間與辦理期限各有規範，請符合資格的民眾密切留意各鄉鎮公所的最新公告。
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根據財政部規劃，若立法院於 2027 年 1 月 5 日前三讀通過 116 年度中央政府總預算案，且總統於 1 月 20 日前公布，系統將自 2027 年 1 月 25 日起開放「預登記」進行流量分流。首批款項（含直接入帳、登記入帳及特定偏鄉/矯正機關造冊發放）最快於 2027 年 1 月 26 日農曆春節前入帳。
直接入帳 / 登記入帳 / 造冊發放：最快 2027 年 1 月 26 日入帳。
ATM 領現：預計 2027 年 2 月 15 日起開放。
郵局領現：預計 2027 年 2 月 22 日起開放臨櫃領取。
領取對象涵蓋國內現有戶籍國民、取得居留許可之無戶籍國民、外國人永久居留者、駐外人員及具居留許可之配偶。一般民眾領取期限原則約 6 個月至 2027 年 8 月 31 日止；2027 年 12 月 31 日前在國內出生的新生兒亦全數納入，其中 8 月至 12 月出生的寶寶更可延長領取至 2028 年 1 月 31 日。
除了中央的 1 萬元規劃外，全台已有 5 個鄉鎮陸續發放地方振興金或生活慰助金，符合條件者最高可再拿 6000 元現金：
彰化縣花壇鄉（每人 6000 元）：凡 2026 年 3 月 1 日（含）前設籍即可領取，未於首階段領取者，可於 11 月 30 日前每週三至花壇鄉公所補領。
雲林縣林內鄉（每人 3600 元）：符合 2026 年 3 月 31 日前設籍等條件者，可於 12 月 31 日前向鄉公所申請匯款轉帳或領取支票。
彰化縣竹塘鄉（每人 3000 元）：2026 年 6 月 30 日前設籍且造冊日仍在籍者，第二階段鄉公所領取期限至 12 月 15 日止。
🟡全台5鄉鎮領取資格公開！每人最高可領6000
公所特別提醒，民眾前往現場領取或補領地方加碼現金時，請務必攜帶身分證與印章。若委託親友代領，代領人除了攜帶自身的國民身分證與印章外，還必須檢附委託人的委託書及身分證明文件（如身分證、健保卡或戶口名簿）。由於各地設籍時間與辦理期限各有規範，請符合資格的民眾密切留意各鄉鎮公所的最新公告。