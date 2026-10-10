中美洲國家巴拿馬，當地時間9日發生規模7.7的大地震，劇烈搖晃讓居民措手不及，許多人驚慌逃出建築物避難。巴拿馬當地媒體《TVN Noticias》訪問多位民眾，有人急忙衝進房間尋找孩子，也有人嚇得雙手抱頭逃生，形容這是「人生中最恐怖的經歷」。
1名女性回憶，地震發生時，她第一時間衝進房間尋找襁褓中的孩子和丈夫，她原本坐在床上想等待搖晃停止，卻發現地震持續不斷，讓她愈來愈害怕。面對突如其來的劇烈震動，她一心只想確認家人是否平安，並設法保護他們，直言這是自己人生中，經歷過最恐怖的時刻。
另1位居民則表示，地震發生當下，自己嚇得雙手抱頭，隨即設法離開建築物。對許多民眾而言，地震來得突然，劇烈搖晃讓人難以站穩，也無法立即判斷危險何時才會結束，只能趕緊逃到戶外，尋找相對安全的地方。
強震也打亂當地商家的正常營運。《TVN Noticias》報導稱，有些商家基於安全考量暫停營業，要求員工離開店內、留在戶外，有民眾甚至來不及吃完餐點，就帶著孩子匆忙逃出餐廳，現場十分混亂。
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另1位居民則表示，地震發生當下，自己嚇得雙手抱頭，隨即設法離開建築物。對許多民眾而言，地震來得突然，劇烈搖晃讓人難以站穩，也無法立即判斷危險何時才會結束，只能趕緊逃到戶外，尋找相對安全的地方。
強震也打亂當地商家的正常營運。《TVN Noticias》報導稱，有些商家基於安全考量暫停營業，要求員工離開店內、留在戶外，有民眾甚至來不及吃完餐點，就帶著孩子匆忙逃出餐廳，現場十分混亂。