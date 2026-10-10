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台北市長蔣萬安昨（9）日公布競選主題曲〈台北安可〉，並找來北市議員一起飆歌。沒想到隨後遭質疑，競選歌MV中使用到臺灣成棒好手在大巨蛋打世界棒球經典賽資格賽畫面，其中更出現球員張育成，遭到綠委陳培瑜質疑未獲得國際棒球協會和球員授權。蔣萬安競選辦公室深夜道歉，稱將調整相關畫面。蔣萬安競選辦公室表示，競選主題曲MV記錄過去四年臺北市的改變，透過多項市政建設與施政成果的畫面，呈現市民共同的城市記憶，也傳達臺北持續向前的活力。競選辦公室指出，MV中包含大巨蛋完工啟用後，臺灣棒球寫下的光榮時刻，承載許多球迷與市民共同的感動。使用相關畫面的初衷，是呈現臺灣棒球的榮耀，並不代表任何球員的政治立場或態度。競選辦公室表示，造成球員困擾深感抱歉。他們尊重每一位球員的立場，也感謝他們在球場上的努力與付出。為避免球員捲入政治爭議，競選辦公室已調整相關畫面，未來也會更加審慎處理相關影像的使用。