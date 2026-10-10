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中美洲巴拿馬當地時間9日發生規模7.7大地震，當地電視台一檔直播中的體育節目，記錄下地震時，棚內劇烈搖晃的晃面，主持人一度試圖保持鎮定，但隨著晃動加劇，最後紛紛起身逃離現場，整個過程都被攝影機拍下。綜合外媒報導，巴拿馬RPC電視台的節目《A La Candela》，當時正在巴拿馬中部的聖地牙哥-德貝拉瓜斯市（Santiago de Veraguas）直播，地震剛發生時，眾人似乎還在觀察狀況，但隨著搖晃愈來愈明顯，玻璃杯掉落，燈具與天花板也跟著晃動，現場氣氛瞬間緊張起來。眼見震動持續，5名主持人及評論員決定離開座位，趕緊撤離，鏡頭記錄下眾人放下麥克風、抱頭離開的畫面，直播就這樣被突如其來的強震打斷。節目主持人薩姆多（David Samudio）事後回憶，地震一開始時，他還以為是有卡車經過，直到發現地板真的在晃動，才意識到是地震襲擊。