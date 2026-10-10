阿拉伯聯合大公國檢方，當地時間9日公布有關9月底、杜拜航空（flydubai）恐襲事件的調查結果，聲稱29歲阿曼籍副機師涉嫌預謀劫持客機，企圖將飛機撞向以色列班古里昂國際機場的旅客航廈，目標是「盡可能造成最多人員傷亡」。
綜合《美聯社》等外媒報導，檢方表示，嫌犯哈馬米（Hamam al-Hammami）受到2001年美國911恐怖攻擊啟發，曾事先規劃行動。
調查發現嫌犯曾利用先前2次飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班，熟悉飛行路線及機場環境。聲明中也暗示他於2017年於澳洲皇家墨爾本理工大學就讀期間，在一座清真寺內受到極端思想的影響，之後逐步形成犯案意圖。
哈馬米向調查人員供稱自己是單獨行動，但當局仍在查證是否涉及其他人。
這起事件發生於9月30日，涉事客機為杜拜航空FZ1073航班，原定從杜拜飛往以色列特拉維夫。飛行途中，副機師持駕駛艙內的緊急斧頭，攻擊印度籍機長麥克查（Smit Machchhar），並企圖奪取飛機控制權，客機一度急遽下降1.4萬英尺。
當時身受重傷的麥克查，仍設法打開駕駛艙門，讓乘客及機組人員得以進入，制伏嫌犯，機上另有備勤飛行員協助接手操控，客機最後緊急降落在沙烏地阿拉伯塔布克，機上乘客未因這起事件喪生。
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調查發現嫌犯曾利用先前2次飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班，熟悉飛行路線及機場環境。聲明中也暗示他於2017年於澳洲皇家墨爾本理工大學就讀期間，在一座清真寺內受到極端思想的影響，之後逐步形成犯案意圖。
哈馬米向調查人員供稱自己是單獨行動，但當局仍在查證是否涉及其他人。
這起事件發生於9月30日，涉事客機為杜拜航空FZ1073航班，原定從杜拜飛往以色列特拉維夫。飛行途中，副機師持駕駛艙內的緊急斧頭，攻擊印度籍機長麥克查（Smit Machchhar），並企圖奪取飛機控制權，客機一度急遽下降1.4萬英尺。
當時身受重傷的麥克查，仍設法打開駕駛艙門，讓乘客及機組人員得以進入，制伏嫌犯，機上另有備勤飛行員協助接手操控，客機最後緊急降落在沙烏地阿拉伯塔布克，機上乘客未因這起事件喪生。