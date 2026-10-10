統一發票115年7月、8月200萬元特別獎一共開出11張中獎發票，財政部公布最新清冊名單，其中位於新北市三峽區的麥當勞開出一張200萬元中獎發票，消費金額200元直接爽中1萬倍獎金。除此之外還有人使用Uber的處理費用也幸運中200萬元大獎，提醒民眾要留意綁定信箱，以免沒有載具歸戶又錯過領獎機會！《NOWNEWS》特別整理7月、8月200萬元特別獎200萬完整清單，快點來對看看，說不定幸運兒就是你。
115年7月、8月200萬元特別獎清冊名單
一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓
二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓
三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號
五、中獎店家：AYE TAIPEI/消費金額390元
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓
六、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一五八分公司/消費金額149元
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號
七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓
九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號
十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓
十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓
使用Uber「4元處理費中200萬元」！趕快檢查信箱郵件
要特別注意的是，其中一位幸運兒是使用Uber消費金額4元就中200萬元大獎，這應該是系統開立的處理費用發票，如果民眾沒有使用載具歸戶的話，應該會在綁定信箱裡面有發票信件，如果有印象7至8月使用Uber APP的民眾，都要記得巡邏信箱一下，以免錯失大獎。
另外7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！
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一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓
二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓
三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號
五、中獎店家：AYE TAIPEI/消費金額390元
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號
七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓
九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號
十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓
十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓
要特別注意的是，其中一位幸運兒是使用Uber消費金額4元就中200萬元大獎，這應該是系統開立的處理費用發票，如果民眾沒有使用載具歸戶的話，應該會在綁定信箱裡面有發票信件，如果有印象7至8月使用Uber APP的民眾，都要記得巡邏信箱一下，以免錯失大獎。
另外7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！