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尋求世界大賽3連霸的洛杉磯道奇隊，在國聯冠軍賽將連續第2年強碰密爾沃基釀酒人隊。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（10）日正式公布系列賽前兩戰的先發投手輪值，將由季中震撼加盟的左投史庫柏（Tarik Skubal）扛下G1重任，日本王牌山本由伸則主投G2。預計在國聯冠軍賽擔綱G1先發的史庫柏在今年交易大限前轉戰道奇，來到洛杉磯後先發10場拿下5勝2敗、防禦率2.61。他在分區賽G1繳出6局飆出7次三振僅失1分的好投，也是他生涯首度在季後賽於主場先發，成功幫助球隊拔得頭籌。至於扛下G2的去年的世界大賽MVP山本由伸，在分區賽G3繳出7局狂飆10K僅失1分的宰制級表現，助道奇聽牌。值得一提的是，山本由伸去年便曾在國聯冠軍賽G2作客密爾瓦基繳出完投勝，如今再度於相同場地迎敵。針對將山本由伸排在G2先發的調度，羅伯斯表示，這主要是考量山本一整季習慣的休養間隔，若安排他在G2與可能的G6登場，並配合比賽日程，「中5日」登板將是能讓他維持在最佳狀態的最適當安排。對於球隊傲視聯盟的先發輪值深度，羅伯斯顯得相當滿意：「只要先發投手能投出好球，對球隊和牛棚來說絕對會輕鬆許多。我深信我們擁有大聯盟最棒的先發輪值。這次能夠重新調整輪值並再次將他們送上場，對我們非常有幫助，也能在一定程度上減少牛棚投手過早用光的機會。」另一方面，釀酒人隊前兩戰先發輪值也已經拍板。國聯冠軍賽G1與G2將分別由火球王牌米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）與韓德森（Logan Henderson）先發主投。其中被視為準國聯塞揚獎熱門的米澤羅斯基，將在首戰正面迎擊道奇的史庫柏，上演強強對決。