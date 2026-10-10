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美國總統川普（Donald Trump）宣布與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成柴油供應協議，允許俄羅斯分批向美國及全球市場供應柴油，希望藉此緩解伊朗戰爭引發的能源價格上漲壓力。然而，美國暫停部分對俄柴油出口制裁的決定，引發烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）強烈反彈，也讓外界質疑，川普是否為了降低國內燃料成本，而調整對俄政策。根據《BBC》報導，川普聲稱，普丁同意立即釋出30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，之後追加100萬噸，另有300萬噸預計在短期內交付，但須視俄羅斯煉油廠的狀況而定。普丁隨後也證實，俄羅斯願意向美國及全球市場，供應石油與石油產品，但未具體說明供應數量。美國財政部隨後核發臨時許可，允許俄羅斯柴油進入市場。據了解，美方將暫停對俄柴油出口的相關制裁，直到2027年4月7日，但其他限制並未全面解除，包括遭凍結在美國銀行的俄羅斯資產，仍維持原有狀態。至於俄羅斯將從美國獲得哪些回報，雙方尚未公布具體細節。這項協議出台之際，川普政府正努力應對伊朗戰爭帶來的經濟衝擊，這場戰事推高全球能源價格，美國汽油與柴油價格有隨之上漲，進一步加重通膨壓力。隨著11月期中選舉逼近，能源價格已成為川普政府的重要課題，愛荷華州、堪薩斯州、德州及俄亥俄州等農業或能源相關州，都是備受關注的競爭地區，若生活成本持續上升，共和黨可能面臨更大的選舉壓力。為降低民眾負擔，川普先前已推動七大工業國集團（G7）釋出約1億桶石油及柴油儲備，此次與普丁達成供應協議，則是他近期試圖穩定燃料價格的最新措施。澤倫斯基批評，放寬俄羅斯石油產品出口限制，等於向普丁送上「大禮」，讓俄羅斯有機會取得更多外匯收入，進而支撐對烏克蘭的戰爭。烏克蘭近期持續以無人機攻擊俄羅斯煉油設施，試圖削弱俄方能源產業及戰爭資金來源。川普則對烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠表達不滿，認為相關行動加劇燃料價格上漲。澤倫斯基反駁，烏克蘭的攻擊是為了回應俄羅斯長期破壞烏克蘭能源基礎設施，並表示只要俄羅斯停止挑釁，烏克蘭就不會攻擊俄方煉油廠。這項協議也引發美國及歐洲部分支持烏克蘭人士的質疑。川普不久前才簽署，授權美國對進口俄羅斯石油與天然氣的國家，採取新制裁及關稅措施的法案，如今卻暫停部分對俄限制，外界擔心此舉可能間接增加俄羅斯的戰爭資金。儘管川普宣稱，協議將迅速增加燃料供應，但俄羅斯柴油能否及時進入市場、能對美國價格產生多大影響，目前仍不明朗。分析指出，美國每日柴油消耗量約為360萬桶，即使俄羅斯如期交付第一批30萬噸柴油，換算後也僅相當於美國約半天的柴油消耗量。此外，俄羅斯煉油廠受到烏克蘭攻擊，生產能力已經受損，後續供應未必能如期完成。隨著美國部分州份已開始提前投票，距離11月期中選舉所剩時間有限，這項措施能否及時轉化為民眾有感的價格降幅，仍是未知數。原文連結：