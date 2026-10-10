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香港歌后關淑怡去年10月在家中昏倒，緊急送醫後入住加護病房搶救，昏迷近兩周後奇蹟獲救，情況相當危急，事隔將近一年，有知情網友透露她已逐漸康復，目前在家中長期休養，但健康狀況仍不如從前，消息傳出後，歌迷紛紛留言替她集氣，直言不求天后復出，只希望她能健康。關淑怡去年10月突發重病，當時她在家失去意識後被緊急送醫，情況危急，經過醫療團隊長時間治療，她才從近兩周的昏迷中甦醒，成功度過危險期。近日，有自稱了解內情的網友透露關淑怡的康復進度，表示她的身體正在慢慢恢復，但整體健康狀況仍不及生病前，且仍需長時間待在家中休養；同時該網友也表示，關淑怡能夠奇蹟甦醒，不只是醫護人員全力搶救，跟她頑固的求生意志也有關係。消息曝光後，不少歌迷湧入留言區替關淑怡打氣，認為比起再次回到螢幕前，更希望她能把身體照顧好，「健康平安就好，不用強求復出」、「好好休養，安靜過生活最重要」、「希望不要復出，對身體負擔太大了。」