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中華民國生日快樂！今（10）天是中華民國115週年國慶日，台北市長蔣萬安上午也到北市府前廣場參加國慶升旗典禮，被問到國慶願望時，他說希望熱愛的國家中華民國國運昌隆、風調雨順、國泰民安，也提到盼台北把握輝達進來的關鍵契機，打造台北AI黃金世紀。蔣萬安說，希望所有在這片土地共同生活、打拚的每個人都安居樂業，台北已經站上世界舞台，一定要把握輝達進來台北的關鍵契機，打造台北AI黃金世紀，希望讓都市發展成果讓市民共享，讓台北成為國際城市，也是引以為傲的幸福城市。至於競選主題曲MV出現球員張育成，疑似沒有獲得相關單位和球員授權，蔣萬安道歉，稱昨天即刻調整畫面，造成球員困擾非常抱歉，接下來會非常嚴謹審慎的處理影像的使用，他尊重每一位球員、感謝他們對台灣的巨大貢獻，MV是紀錄台北市年的進步跟回憶，包括大巨蛋，沒有任何政治立場。