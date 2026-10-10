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▲道奇王牌山本由伸預計在國聯冠軍賽G2登板，將肩負壓制釀酒人打線重任。（圖／美聯社／達志影像）

▲釀酒人今年整體戰力提升，美媒認為不會再像去年國聯冠軍賽遭道奇橫掃。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇將於台灣時間12日與密爾瓦基釀酒人展開國聯冠軍系列賽，爭奪世界大賽門票。雖然道奇去年在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人，但美媒《ESPN》透過1萬次模擬後，算出道奇晉級機率僅51％，雙方幾乎是五五波，而季後賽打擊低迷的大谷翔平，也被點名是系列賽最大變數之一。去年國聯冠軍賽，道奇以4連勝橫掃釀酒人，其中大谷翔平（Shohei Ohtani）在第4戰完成史詩級二刀流演出，投出6局無失分，還單場轟出3支全壘打，幾乎以一己之力摧毀釀酒人反撲希望。不過，今年系列賽情勢明顯不同。例行賽兩隊7度交手，反而由釀酒人取得4勝3敗優勢；美媒《Sports Illustrated》也分析，雖然兩隊主力架構與去年相近，但釀酒人戰力已比去年更完整，這輪系列賽很可能不再是單方面碾壓，甚至有機會一路打到第7戰。《ESPN》分析師杜里特爾（Bradford Doolittle）依據球隊戰力進行1萬次模擬，結果道奇勝出機率為51％，釀酒人則幾乎緊咬在後。這代表外界雖仍稍微看好衛冕軍，但優勢已非常有限。杜里特爾指出，釀酒人年輕球員逐漸成熟，整體戰力比去年更平衡。去年國聯冠軍賽4場比賽，釀酒人合計只攻下4分，打線完全被道奇壓制；今年若想完成復仇，關鍵就在於能否把例行賽的進攻深度帶進季後賽，避免再次被道奇先發輪值鎖死。《The Athletic》訪問超過12名大聯盟記者後，也呈現相近的分歧結果，55％受訪者看好釀酒人，45％支持道奇完成國聯3連霸。換言之，這輪系列賽雖然有衛冕軍與去年橫掃劇本，但美國媒體圈並不認為道奇能輕鬆過關。道奇最大變數之一，仍是大谷翔平的打擊狀況。大谷在對勇士的分區系列賽陷入低潮，13打數僅敲出2支安打，打擊率1成54，沒有全壘打與打點，攻擊指數也不理想，與去年國聯冠軍賽第4戰的爆發形成強烈反差。《ESPN》道奇線記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）直言，道奇需要大谷找回去年季後賽的打擊身手。他指出，即使大谷無法發揮原本水準，道奇仍有足夠陣容深度贏球，但其他球員未必能完全補上他的低潮；若道奇想再次挺進世界大賽，大谷必須找回作為打者的真正破壞力。