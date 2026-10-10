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洛杉磯道奇球星大谷翔平在季後賽打擊陷入低潮，國聯分區系列賽4戰僅敲出2支安打，還罕見被調降棒次。美媒開始關注大谷是否受到傷勢影響，甚至提出休賽季可能需要手術處理的疑慮；不過，道奇幾乎不可能讓他坐板凳，總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍相信他會找回狀態。大谷在對勇士的國聯分區系列賽表現不理想，4場比賽合計13打數僅2安打，打擊率1成54，沒有任何長打與打點。道奇雖以3勝1敗淘汰勇士、挺進國聯冠軍賽，但大谷始終未能打出過去足以改變戰局的長打火力。就連道奇確定晉級的第4戰，大谷也只有3打數無安打、1次保送及1得分。面對勇士投手群，他多次無法有效把球打強，攻擊內容與去年季後賽相比落差明顯。受到低潮影響，大谷在系列賽第3戰被安排擔任第5棒，第4戰才回到第4棒。雖然道奇調整棒次與對戰策略、左右投安排有關，但以大谷的球星地位與過去破壞力來看，棒次後移仍引發外界關注。羅伯斯賽後仍選擇力挺大谷，認為他近期在打擊區的攻擊意圖與內容已有改善，並強調：「他一定會找回狀態，那一天終究會到來。」美媒《Dodgers Way》記者史特賓斯（Katrina Stebbins）指出，大谷近期站上打擊區時，似乎有過度用力的情況。過去大谷即使面對壓力場面，也能維持冷靜與選球紀律，但這次季後賽，他在部分打席中顯得更急著製造結果。這樣的變化也讓外界懷疑，大谷的問題不只是單純手感低潮。若身體狀態影響揮棒節奏，他要在短時間內重新找回過往的擊球品質，難度恐怕比一般打者調整低潮更高。史特賓斯進一步指出，道奇在休賽季勢必會重新評估大谷身上多處傷勢，其中可能存在需要手術處理的問題。她也直言，道奇幾乎不可能真的考慮讓大谷坐板凳，但如果期待他一夜之間恢復成原本的自己，恐怕是一場注定失敗的賭注。對道奇而言，這正是最棘手的地方。大谷即使狀況不佳，仍具備牽制投手、改變對手配球策略的影響力；但若他的揮棒受到傷勢限制，道奇也不能只靠名氣與過往成績期待他突然爆發。