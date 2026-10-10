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洛杉磯道奇隊即將在12日迎來與密爾沃基釀酒人隊的國聯冠軍系列賽。面對陣中超級巨星大谷翔平在分區賽打擊陷入低潮，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（10）日接受採訪時強調「絕不懷疑翔平的能力」，並透露國聯冠軍賽大谷將被安排在2至5棒之間，開路先鋒則繼續由貝茲（Mookie Betts）擔綱。大谷翔平在9月因左膝、右上臂二頭肌及頸部等部位身體不適，進入道奇生涯三年來首次的傷兵名單，直到例行賽最後5場才緊急復出趕上季後賽。然而在分區賽面對勇士隊的4場比賽中，大谷13打數僅敲出2支安打，打擊率只有.154且沒有長打演出；自8月18日擊出第30轟以來，已經連續102個打席沒出現全壘打。儘管數據低迷，羅伯斯仍對大谷寄予厚望。羅伯斯表示，利用系列賽開打前的幾天休息，能讓大谷在身體與精神上都獲得調整：「除了面對勇士左投勇士王牌塞爾（Chris Sale）之外，我覺得他在選球上做得不錯，揮棒也有改善。雖然目前沒有一個具體指標能保證什麼，但我單純相信他這個人與他的天賦，我絕對不會放棄翔平。」至於打線規劃，羅伯斯透露雖然尚未做最終決定，但大谷預計會排在2到5棒之間，將原本例行賽習慣的1棒位置交給貝茲。剛滿34歲的道奇當家球星貝茲在分區賽全勤先發，主要扛起第1棒、游擊手的角色，4場比賽敲3安並選到3次保送，打擊狀況穩定。羅伯斯也明確表示，國聯冠軍賽將繼續由貝茲擔任第1棒。面對連續2年在國聯冠軍賽對決的釀酒人，貝茲認為雖然道奇去年以4連勝橫掃對方，但也提醒對手變更強了：「我們必須把今年當作不同的比賽。經過了一年，他們的球員更加成熟、經驗更豐富，整體來說變成了一支更好的球隊。他們能打小球、能開轟、投手陣容好、跑壘也積極，是非常難纏的對手。」