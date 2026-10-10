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剛奪下2026年NBA總冠軍的紐約尼克日前突然發布聲明，宣布暫停與陣中兩大奪冠功臣唐斯（Karl-Anthony Towns）及哈特（Josh Hart）的續約談判，引發外界高度關注。然而，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）隨後爆料，球團近一個月內早已收到能「同時留住兩人且不超越第二層硬上限」的方案，質疑老闆多蘭（James Dolan）突如其來的喊卡決定，恐與唐斯日前公開表達不滿有關。尼克隊在奪冠後，老闆多蘭曾公開宣示球隊絕不跨越第二層奢侈稅紅線。為此，尼克休賽季已付出代價，眼睜睜看著主力中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）在自由市場轉投波士頓塞爾提克。然而，尼克球團於日前透過發言人向知名記者查拉尼亞（Shams Charania）發布聲明指出：「作為一個組織，我們目前的全部焦點都集中在備戰新賽季，並為球迷帶來另一個值得驕傲的年份。球隊將把所有續約討論延後至例行賽開始後。」對此，《ESPN》薪資專家馬克斯在節目《NBA Today》上打臉此說法。馬克斯透露，尼克管理層在過去一個月中，早已獲得可行方案，能讓唐斯與哈特同時簽下長期續約，且確保球隊在2027-28賽季依然維持在第二層奢侈稅線以下，甚至兩名球員都願意在薪資上做出讓步以配合球隊財務目標。馬克斯接著提出質疑：既然早就有辦法續約，既能留人又不用繳重稅，球團為何要突然中止談判？這場續約風波的導火線，被認為與唐斯本週初的公開發言有關。唐斯日前受訪時直言對續約進展感到失望：「我想做一些能讓球隊保持完整、能與尼克合作，同時也能體現我價值的事情，但這些事目前連邊都沒摸到。」據查拉尼亞報導，尼克最新開出的報價約為4年2億美元，遠低於唐斯最高能簽下的4年2.76億美元頂薪續約，等於變相要求這位奪冠功臣大幅降價續約。馬克斯分析，唐斯公開合約僵局的言論，很可能直接激怒了老闆多蘭。「我認為這激怒了某些人，」馬克斯補充，這極可能是多蘭在賭氣之下做出的個人決定，而非單純的財務考量。前NBA球員格林（Danny Green）也指出，這看起來更像是高層與球星之間的自尊心對決。