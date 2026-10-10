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BIGBANG演唱會爆衝突！VIP粉絲排隊7小時「什麼東西都沒買到」

我們從早上10點50分開始排隊，排到下午17時20分，工作人員說17時30分關櫃，沒有排到櫃檯就是沒有

我排了快7個小時，什麼東西都沒買到」。

BIGBANG演唱會門票9000元以上！周邊商品販售模式要再改進

有VIP粉絲從早排到晚，結果在演唱會開演之前50分鐘被通知周邊櫃位要準時關櫃，連支應援的手燈都沒有買到。

結果主辦單位在5點10分才宣布5點30分要關快速周邊櫃位，超多VIP票沒買到任何東西

韓國天團BIGBANG昨（9）日起，一連三天在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，然而第一天就爆發場外衝突，有許多VIP粉絲出面指控，在現場排隊購買周邊商品排了整整7小時，結果主辦單位在演唱會開始前半小時關櫃，但還有許多粉絲根本都還沒買到東西，氣得直呼：「買VIP票連支手燈都買不到到底是怎樣」，不少粉絲在現場大罵，要求主管職出面給交代。有不少持VIP門票的粉絲在社群平台「Threads」貼文指出「，直接要把我們趕走，我們排這麼久是白痴嗎？結帳慢還怪我們，真的是快被氣死了！貼文曝光後，不少粉絲紛紛回應「、「VIP區也太慘了吧，我們是一般區，排隊5小時至少有買到」、「拜託開放VIP預購然後臨櫃取，不然花大錢買了VIP排七小時沒東西可以買，任誰都會發瘋的吧」。由於BIGBANG的VIP門票價格非常昂貴，從VIP1、VIP2票價都要9000元以上，最貴9430元，因此主辦方這次有開設VIP專屬周邊櫃位，不過因為人手不足、櫃位數量不夠，導致結帳時間拉太長，《NOWNEWS》記者實際採訪首日VIP門票的陳先生，透露當時現場許多粉絲排隊一整天，，要求主辦單位主管職出面給交代，結果被整排工讀生擋住，才讓許多粉絲理智線斷掉，直接當場飆罵。陳先生表示：「能理解粉絲的憤怒，如果主辦單位真的沒有辦法消化人潮又要準時關櫃，應該要提前告知粉絲，不是讓人等到最後一刻才通知，而且VIP票價動輒9000元起跳，會生氣真的很正常。」陳先生也感嘆：