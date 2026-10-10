巴拿馬今（10）日爆發規模 7.7 極淺強震，釋放相當於 177.8 顆廣島原子彈的巨大能量，名列今年全球第三大！前地震中心主任郭鎧紋指出，此次為阿蘇埃羅—索納斷層長期應力釋放所致。他特別示警，後續須防範應力轉移至巴拿馬運河周邊的 2 條潛在斷層，若發生錯動雖無立即性毀滅災害，但恐重創全球經濟。
🟡強震釋放近178顆原子彈！名列今年第三大
根據美國地質調查所（USGS）資料，這起規模 7.7 大地震發生於台灣時間今晨 1 時 56 分，震源深度僅約 12 公里，並觸發東太平洋沿岸海嘯警報。郭鎧紋告訴《NOWNEWS今日新聞》表示，今年全球至今共發生 12 起規模 7.0 以上強震；此次巴拿馬地震釋放的能量高達「177.8 顆廣島原子彈」，僅次於 6 月與 8 月菲律賓海域兩起規模 7.8 的地震，名列今年全球第三大。
🟡運河本身暫無恙！太平洋海水不會倒灌大西洋
郭鎧紋分析，從震央與高達 45 次的餘震（包含一起規模 6.6 強烈餘震）分布排列來看，此次地震主要是巴拿馬半島上的「阿蘇埃羅—索納斷層系統（Azuero-Soná Fault System）」長期累積的應力釋放。他指出，歷史上該區大地震不多，多集中在科科斯板塊（Cocos Plate）隱沒帶，此次算相當罕見。
外界擔憂強震是否會影響全球航運命脈「巴拿馬運河」？郭鎧紋解釋，震央雖然位於太平洋側，且太平洋與大西洋的海水高度不同（太平洋較高），但運河本身設計走在高原山區上，因此「太平洋的海水不會因為地震而倒灌進大西洋」，目前運河主體與橋梁均安然無恙。
🟡應力轉移危機！郭鎧紋憂運河周邊兩斷層錯動
不過，郭鎧紋也提出警告。他透過地質構造資料分析指出，這次發生錯動的斷層雖然沒有直接切過運河，但「巴拿馬運河周邊確實有斷層存在」。他最擔心的是，這次規模 7.7 的龐大能量釋放後，會導致「地殼應力轉移」，進而牽動緊鄰運河的「佩德羅米格爾斷層（Pedro Miguel Fault，簡稱 PMF）」與另一條橫向的「利蒙斷層（Limón Fault，簡稱 LF）」。
郭鎧紋強調：「萬一應力轉移引發這 2 條斷層錯動，雖然不至於造成大規模的人命傷亡災害，但只要巴拿馬運河結構受損停擺，對全球經濟與航運的衝擊將難以估計。」
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根據美國地質調查所（USGS）資料，這起規模 7.7 大地震發生於台灣時間今晨 1 時 56 分，震源深度僅約 12 公里，並觸發東太平洋沿岸海嘯警報。郭鎧紋告訴《NOWNEWS今日新聞》表示，今年全球至今共發生 12 起規模 7.0 以上強震；此次巴拿馬地震釋放的能量高達「177.8 顆廣島原子彈」，僅次於 6 月與 8 月菲律賓海域兩起規模 7.8 的地震，名列今年全球第三大。
郭鎧紋分析，從震央與高達 45 次的餘震（包含一起規模 6.6 強烈餘震）分布排列來看，此次地震主要是巴拿馬半島上的「阿蘇埃羅—索納斷層系統（Azuero-Soná Fault System）」長期累積的應力釋放。他指出，歷史上該區大地震不多，多集中在科科斯板塊（Cocos Plate）隱沒帶，此次算相當罕見。
外界擔憂強震是否會影響全球航運命脈「巴拿馬運河」？郭鎧紋解釋，震央雖然位於太平洋側，且太平洋與大西洋的海水高度不同（太平洋較高），但運河本身設計走在高原山區上，因此「太平洋的海水不會因為地震而倒灌進大西洋」，目前運河主體與橋梁均安然無恙。
不過，郭鎧紋也提出警告。他透過地質構造資料分析指出，這次發生錯動的斷層雖然沒有直接切過運河，但「巴拿馬運河周邊確實有斷層存在」。他最擔心的是，這次規模 7.7 的龐大能量釋放後，會導致「地殼應力轉移」，進而牽動緊鄰運河的「佩德羅米格爾斷層（Pedro Miguel Fault，簡稱 PMF）」與另一條橫向的「利蒙斷層（Limón Fault，簡稱 LF）」。
郭鎧紋強調：「萬一應力轉移引發這 2 條斷層錯動，雖然不至於造成大規模的人命傷亡災害，但只要巴拿馬運河結構受損停擺，對全球經濟與航運的衝擊將難以估計。」