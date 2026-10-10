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▲郭鎧紋彙整2026年全球規模7.0以上強震，巴拿馬M7.7強震釋放能量相當於177.8顆廣島原子彈。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋解釋，巴拿馬運河建於高原上，太平洋與大西洋海水不會因地震而倒灌。（圖／郭鎧紋提供）

▲巴拿馬運河採階梯式水閘設計，即使面臨極淺層大地震，也不會發生兩大洋海水倒灌災情。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋指出，須密切注意強震後地殼應力轉移至巴拿馬運河周邊的佩德羅米格爾斷層與利蒙斷層。（圖／郭鎧紋提供）

巴拿馬今（10）日爆發規模 7.7 極淺強震，釋放相當於 177.8 顆廣島原子彈的巨大能量，名列今年全球第三大！前地震中心主任郭鎧紋指出，此次為阿蘇埃羅—索納斷層長期應力釋放所致。他特別示警，，若發生錯動雖無立即性毀滅災害，但恐重創全球經濟。根據美國地質調查所（USGS）資料，這起規模 7.7 大地震發生於台灣時間今晨 1 時 56 分，震源深度僅約 12 公里，並觸發東太平洋沿岸海嘯警報。郭鎧紋告訴《NOWNEWS今日新聞》表示，今年全球至今共發生 12 起規模 7.0 以上強震；此次巴拿馬地震釋放的能量高達「177.8 顆廣島原子彈」，僅次於 6 月與 8 月菲律賓海域兩起規模 7.8 的地震，名列今年全球第三大。郭鎧紋分析，從震央與高達 45 次的餘震（包含一起規模 6.6 強烈餘震）分布排列來看，此次地震主要是巴拿馬半島上的「阿蘇埃羅—索納斷層系統（Azuero-Soná Fault System）」長期累積的應力釋放。他指出，歷史上該區大地震不多，多集中在科科斯板塊（Cocos Plate）隱沒帶，此次算相當罕見。外界擔憂強震是否會影響全球航運命脈「巴拿馬運河」？郭鎧紋解釋，震央雖然位於太平洋側，且太平洋與大西洋的海水高度不同（太平洋較高），但運河本身設計走在高原山區上，因此「太平洋的海水不會因為地震而倒灌進大西洋」，目前運河主體與橋梁均安然無恙。不過，郭鎧紋也提出警告。他透過地質構造資料分析指出，這次發生錯動的斷層雖然沒有直接切過運河，但「巴拿馬運河周邊確實有斷層存在」。他最擔心的是，這次規模 7.7 的龐大能量釋放後，會導致「地殼應力轉移」，進而牽動緊鄰運河的「佩德羅米格爾斷層（Pedro Miguel Fault，簡稱 PMF）」與另一條橫向的「利蒙斷層（Limón Fault，簡稱 LF）」。郭鎧紋強調：「萬一應力轉移引發這 2 條斷層錯動，雖然不至於造成大規模的人命傷亡災害，但只要巴拿馬運河結構受損停擺，對全球經濟與航運的衝擊將難以估計。」