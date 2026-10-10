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▲顏正國過世1年了，粉絲與親友都非常想念他。（圖／記者陳明安攝）

男星顏正國去年10月7日因肺腺癌過世，享年50歲。家屬日前在他忌日這一天，更新他的FB，感性寫道：「」家屬也分享他們收到的粉絲私訊，一名來自希臘的粉絲表示，他曾有幸被顏正國讀到自己的留言，還被他回覆「謝謝」，希臘粉絲大讚顏正國是「永遠的英雄」。顏正國的家屬在他忌日當天，發文緬懷這位已故巨星：「2025/10/7~2026/10/7這一年，其實只是聽不到祢的聲音，相信祢一直都在某處陪著我們、陪著一直都記得祢的人。今天收到來自於希臘的訊息，也讓我想起…那一年在義大利，我們碰到了拿著《少年吔，安啦！》的電影海報來找祢簽名的外國朋友！好可惜我找不到當時的合影。」從字裡行間可以看出，發文者應該是顏正國的遺孀劉又甄，去年顏正國病逝時，她沉浸在哀傷中無法自拔，如今看起來已經稍稍釋懷。貼文最後她還寫道：「我們都還記得祢，祢可安好~~~」表達對顏正國無盡的思念。而劉又甄也將希臘粉絲的私訊截圖附上，只見這名希臘粉絲稱呼顏正國是「永遠的英雄」，他說自己去年7月時，曾有幸和顏正國透過訊息短暫交談。粉絲直言：「我渴望在一點都還來得及之前讓他知道，他不僅僅是亞洲的巨星。我告訴他，在希臘和整個歐洲，有一整群的孩子，都是看著他純真的笑容、勇氣和《好小子》系列電影長大的。他是塑造我們童年夢想的真正英雄。」粉絲說只可惜自己的帳號被駭客盜走，無法分享當時與顏正國聊天的內容，但他很開心在顏正國過世前，能將希臘也有他的影迷這件事情，轉達給他。顏正國也回了他「謝謝」，讓他感動地說：「我知道，那一刻他感受到了平靜與驕傲，因為我知道他的光芒與榮耀已經傳播得如此遙遠，深深觸動了遙遠希臘人們的心。」雖然這名希臘粉絲的文字中，偶有不通順的地方，看得出來是用翻譯軟體打的，但他對顏正國的愛與支持，表達地非常完整，讓無數台灣粉絲看了也很感動，紛紛留言緬懷顏正國：「國哥，人間一切安好，你在那邊不用擔心好好修行」、「為什麼我會哭了，明明我不認識你，只在電視上看過你」、「ㄧ年過去了，還是非常懷念祢」。