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國民黨近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋過往談論的毒品政策，國民黨立委李彥秀竟稱「以後社工人員會在社區提供毒品」，引發眾怒。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日受訪時怒批，怎麼可以抹黑社工在社區發毒品，他覺得太扯，一定要出面道歉，「請問蔣市長是贊成這樣子的造謠嗎？」國民黨主席鄭麗文昨率領國民黨多位女性民代包含李彥秀、徐巧芯等人，舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動。李彥秀在活動中表示，現在社區是民眾每天在跳舞、運動的地方，以後就會變成社工人員在社區那邊，提供很多吸毒的人毒品、毒藥來致癮，這對於社區會是多大的危害；此話一出，引起網友撻伐。沈伯洋上午赴湖光市場掃街拜票受訪時表示，這是一個很嚴肅的議題，且今天剛好在內湖南港，李彥秀也是內湖南港這邊的立法委員，「我覺得他們的造謠，已經造謠到偏激、過分」，藍營在造謠的第一天，他就一直提醒，絕對不要去傷害第一線的從業人員，「為什麼第一線那麼多專業人員會憤怒？」因為這已是破壞台灣這10幾、20年來對毒品戒治的體系。沈伯洋感嘆說，針對他一個人造謠就算了，「他們喜歡打這種負面選舉，我也就認了，但怎麼可以去抹黑社工在社區發毒品，我覺得太扯」。沈伯洋指出，第一，他認為一定要出來道歉，「這真的太過分了，必須要出來嚴正說明、承認在造謠」，且他們現在已經加入蔣萬安的發言人團隊，「所以我要問，請問蔣市長是贊成這樣子的造謠嗎？是不是應該出來跟社工說明、道歉？我覺得這件事情真的非常的嚴肅，都不是開玩笑，太過分了」。