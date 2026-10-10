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在今年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽中，雙方得分都低的「投手戰」成為賽事主軸。美國棒球網站《Baseball Prospectus》今（10）日發布分析指出，今年季後賽整體得分顯著偏低的主因，在於各隊對於「後援投手」的使用戰術出現大改變，提前壓上頂級終結者成為常態，成為壓制對手打線的主要關鍵。根據統計，今年季後賽曾出現「拿到4分以上的球隊拿下17連勝」的驚人紀錄，多數勝隊的得分普遍集中在3至4分之間，過往常見的得分大戰反而大幅減少。有趣的是，今年例行賽大聯盟全體的整體攻擊指數（OPS）高達.719，高於2022年的.706 與2024年的.711，顯示大聯盟打者整體火力並未退步，但在高張力的季後賽戰場上，卻難以有效得分。《Baseball Prospectus》指出，造成普遍低分的最大因素，是各隊總教練不再恪守「終結者留到第9局才上場」的傳統思維。如今，越來越多球隊選擇在第6、7局等關鍵局數，提前押上牛棚最頂級的王牌後援，並賦予他投2到3局的重任，不讓對手有拉開比分的機會。例如白襪隊救援投手泰勒（Grant Taylor）頻繁扛下3至4局的中繼任務，以及費城人隊終結者杜蘭（Jhoan Duran）多次完成「6出局數的救援」，都是典型代表。加上先發投手只要遭遇危機便快速被換下場，讓打者很難把握投手亂流的機會。然而，這種提前壓上終結者的戰術也伴隨著高風險。《Baseball Prospectus》提醒，過度依賴後援投手容易導致他的手臂疲勞，且隨著在短系列賽中頻繁登板，打者熟悉球路後反擊的機率也會隨之大增。以白襪隊泰勒為例，在頻繁出賽後，他在分區系列賽第4戰便面臨抓不到任何一個出局數、黯然退場的窘境。《Baseball Prospectus》分析最後強調，當季後賽演變為牛棚消耗戰時，能夠吃下長局數、保護牛棚戰力的先發輪值將更有價值。這項調度趨勢，預計將對擁有優質先發陣容的釀酒人、道奇與光芒等隊帶來更大的爭冠優勢。