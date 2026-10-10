今（10）日國慶日大台北、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部則晴到多雲，台中以南高溫上看35度，早晚溫差明顯，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，下周東北季風持續影響，強弱變化快速，但整體天氣相對穩定。此外，西北太平洋未來7至10天仍有新颱風生成機會，預估以北轉為主，短期內對台灣影響不大。
清晨新竹關西18.3度 早晚溫差大
吳聖宇指出，受到東北季風影響，今天國慶日清晨各地氣溫偏涼，台灣本島平地最低溫出現在新竹關西18.3度，其次為苗栗西湖、頭屋19.2度，雲林古坑19.5度、南投中寮19.7度、彰化竹塘19.8度，今明兩天東北季風持續影響台灣，清晨與白天氣溫落差較大，早出晚歸的民眾應留意保暖。
大台北東側、宜蘭降雨機率高 中南部飆35度
吳聖宇說明，迎風面水氣增加，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花東沿岸、恆春半島，今明兩天仍有局部短暫陣雨，雨勢雖然不大，但仍建議攜帶雨具，其他地區維持晴到多雲，西半部平地陽光較為明顯，不過中南部山區午後仍可能出現局部熱對流降雨，山區活動應留意天氣變化。
氣溫方面，各地呈現日夜溫差較大的型態，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭至花蓮，白天高溫27至30度；新竹、苗栗、台東、恆春半島30至32度，中南部則較為炎熱，高溫可達32至34度或以上。嘉義以北至宜蘭、花蓮早晚低溫22至24度，空曠地區仍可能降至20度或以下，南部及台東則約25至27度。
下周東北季風持續 注意遠海颱風動態
吳聖宇提及，下周東北季風強度浮動，下周一、下周二（10月12日至10月13日）較弱，下周三、下周四（10月14日至10月15日）稍微增強，下周五至下周日（10月16日至10月18日）再度減弱。
好消息是，下周整體水氣不多，降雨仍以迎風面局部短暫陣雨為主，其他地區大致維持晴到多雲，中南部山區午後則有局部熱對流降雨機會；氣溫在迎風面白天相對舒適，其餘地區仍偏熱，夜晚清晨稍涼，短期內天氣變化不大。
至於颱風動態，吳聖宇提醒，西北太平洋未來7至10天仍有新的熱帶系統發展機會，可能在距離台灣較遠的海域活動，移動方向也以北轉的機率較高，後續仍須觀察實際生成後的路徑與強度變化，短時間內沒有明顯颱風影響台灣的跡象，民眾請持續留意最新天氣預報。
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吳聖宇指出，受到東北季風影響，今天國慶日清晨各地氣溫偏涼，台灣本島平地最低溫出現在新竹關西18.3度，其次為苗栗西湖、頭屋19.2度，雲林古坑19.5度、南投中寮19.7度、彰化竹塘19.8度，今明兩天東北季風持續影響台灣，清晨與白天氣溫落差較大，早出晚歸的民眾應留意保暖。
吳聖宇說明，迎風面水氣增加，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花東沿岸、恆春半島，今明兩天仍有局部短暫陣雨，雨勢雖然不大，但仍建議攜帶雨具，其他地區維持晴到多雲，西半部平地陽光較為明顯，不過中南部山區午後仍可能出現局部熱對流降雨，山區活動應留意天氣變化。
氣溫方面，各地呈現日夜溫差較大的型態，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭至花蓮，白天高溫27至30度；新竹、苗栗、台東、恆春半島30至32度，中南部則較為炎熱，高溫可達32至34度或以上。嘉義以北至宜蘭、花蓮早晚低溫22至24度，空曠地區仍可能降至20度或以下，南部及台東則約25至27度。
吳聖宇提及，下周東北季風強度浮動，下周一、下周二（10月12日至10月13日）較弱，下周三、下周四（10月14日至10月15日）稍微增強，下周五至下周日（10月16日至10月18日）再度減弱。
好消息是，下周整體水氣不多，降雨仍以迎風面局部短暫陣雨為主，其他地區大致維持晴到多雲，中南部山區午後則有局部熱對流降雨機會；氣溫在迎風面白天相對舒適，其餘地區仍偏熱，夜晚清晨稍涼，短期內天氣變化不大。
至於颱風動態，吳聖宇提醒，西北太平洋未來7至10天仍有新的熱帶系統發展機會，可能在距離台灣較遠的海域活動，移動方向也以北轉的機率較高，後續仍須觀察實際生成後的路徑與強度變化，短時間內沒有明顯颱風影響台灣的跡象，民眾請持續留意最新天氣預報。