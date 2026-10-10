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爭取連任的台北市長蔣萬安昨日公布競選主題曲及MV，卻被發現使用棒球選手張育成在國際賽的畫面，遭質疑未獲授權及選手同意，而後也臨時更改畫面。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日受訪時表示，「授權」蠻重要的，而犯錯之後的處理，讓大家感受到誠意，「我覺得態度還是最重要的」。蔣萬安昨日公布競選主題曲及MV，卻被發現張育成在國際賽的畫面，引起爭議，蔣萬安上午出席北市府國慶升旗典禮前受訪表示，造成球員困擾很抱歉，「大巨蛋啟用後帶給市民無數的感動，沒有代表任何球員的政治立場」。對此，沈伯洋上午赴湖光市場掃街拜票受訪時表示，「授權」蠻重要的，是對於創作者、著作權的尊重，尤其在位置上的政治人物，要時常被強調，畢竟有時候民眾不一定理解此事，要讓民眾知道，如何保護著作權。沈伯洋提到，若發生這樣的問題，因為事情都不是完美的、每個人都會犯錯，犯錯之後怎麼處理還是最重要的，而犯錯之後的處理，讓大家感受到誠意，「我覺得態度還是最重要的」。