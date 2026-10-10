迎接雙十連假！2026秋Out音樂節於今（10）日、明（11）日兩天登場，今年活動內容再升級，集結台、日重量級音樂人輪番演出，尤其邀請到在岩井俊二電影《燕尾蝶》片中演出並演唱經典歌曲的日本女歌手Chara，睽違25年再度來臺，還有四分衛、 黃宣等。今年更首度將脫口秀融入音樂祭，且活動從公館延伸至師大商圈，並將串聯兩大夜市美食發出4000份優惠券。《NOWNEWS今日新聞》整理完整卡司、時間表、門票資訊、交通指南等一次看。
「2026秋Out音樂節」劃分為五大舞台，包含三座自由舞台、二座售票舞台，集結約50組藝人及表演團隊，風格橫跨流行、搖滾、爵士、靈魂樂、嘻哈，陣容羅列國、臺、客、及原住民歌手。其中售票舞台多組音樂人，會帶來長達60~75分鐘的完整演出。
🟡「2026秋Out音樂節」主要資訊：
日期：10月10日~10月11日
時間：13:00~22:00
地點：台北自來水園區、公館水岸廣場、古亭河濱公園
官網：2026秋Out音樂節臉書
🟡「2026秋Out音樂節」表演卡司與時間表：
卡司包括適逢岩井俊二電影《燕尾蝶》上映30週年，在片中演出並演唱經典歌曲的日本女歌手Chara，睽違25年再度來臺演出，首度以七人大編制登台，將重現電影《燕尾蝶》經典作品。
還有 Hello Nico、黑田卓也(JP)、Tizzy Bac、無眠即永恆、DSPS、好樂團、FunkyMo、蕨鳴子、時不我予、Andy Maker、RACO G等，與「源源不絕！2026嘻哈大賞」優勝團隊跨29校聯合演出，其中四分衛更將首度攜手東方快車主唱姚可傑共演。此外客語歌手ana今年一舉入圍第37屆金曲獎「最佳客語專輯獎」、「最佳客語歌手獎」和入圍第17屆金音創作獎「最佳新人獎」。還有金曲台語歌王荒山亮，近年網路爆紅的原住民歌手巴大雄等。
📍10月10日表演卡司：
售票舞台：Chara(JP)、Hello Nico、黑田卓也(JP) 、Tizzy Bac、無眠即永恆、DSPS
自由舞台：好樂團 GoodBand、FunkyMo、蕨鳴子、ana、荒山亮、時不我予、Andy Maker、RACO G、金齁Chill
金齁Chill Talk Show：微笑丹尼、大寶、城寶、KJ、大可愛、巴斯、麥摳、怡岑、傑克、曹小歐、河岸Jump
📍10月11日表演卡司：
售票舞台：YELLOW 黃宣、Kan Sano［Band Set］、That’s My Shhh、莫宰羊、HIMI with THG and MANAW(JP) 、ゲシュタルト乙女 × 歌川菜穂(JP)
自由舞台：四分衛樂團ft.姚可傑、南西肯恩 NeciKen、秋波愛麗、巴大雄、UTERO(JP)、帯化(JP)、禪波ZENBØ
金齁Chill Talk Show：微笑丹尼、大寶、城寶、KJ、品賢、品喬、Boss、大天、華旭、曹小歐、河岸Jump
🟡「2026秋Out音樂節」現場票購買資訊：
現場單日票：2200
現場專場票：憑任一場專場票加1000元即可升級現場單日票
10月10日：Chara (JP) 1500元
10月10日：黑田卓也 (JP)1200元
10月10日：Hello Nico1200元
10月11日：Kan Sano [Band Set] (JP）1200元
10月11日：YELLOW黃宣1200元
10月11日：That’s My Shhh1200元
購票平台：ibon售票系統
🟡「2026秋Out音樂節」交通指南：
搭捷運：捷運公館站4號出口步行約2分鐘
搭公車：到捷運公館站下車
🟡「2026秋Out音樂節」相關優惠活動：
「2026秋Out音樂節」再度擴大串聯周邊商圈，首度從公館延伸至師大，攜手超過160間店家、推出4000份優惠券，從餐飲、住宿、娛樂、生活消費類別通通有，包含餐飲折扣、滿額優惠、買一送一等活動，可千萬別錯過。
另外，臺北自來水園區10月10、11日兩天上午9時至晚間9時免費開放入園，並推出「古蹟文化小旅行」，帶民眾走進百年地下水宮殿「觀音山蓄水池」，每日安排2場專業導覽，每場限40人。公館大樓廣場也有「秋Out停看聽」互動遊戲，優勝者可獲限定獎品。
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日期：10月10日~10月11日
時間：13:00~22:00
地點：台北自來水園區、公館水岸廣場、古亭河濱公園
官網：2026秋Out音樂節臉書
🟡「2026秋Out音樂節」表演卡司與時間表：
卡司包括適逢岩井俊二電影《燕尾蝶》上映30週年，在片中演出並演唱經典歌曲的日本女歌手Chara，睽違25年再度來臺演出，首度以七人大編制登台，將重現電影《燕尾蝶》經典作品。
還有 Hello Nico、黑田卓也(JP)、Tizzy Bac、無眠即永恆、DSPS、好樂團、FunkyMo、蕨鳴子、時不我予、Andy Maker、RACO G等，與「源源不絕！2026嘻哈大賞」優勝團隊跨29校聯合演出，其中四分衛更將首度攜手東方快車主唱姚可傑共演。此外客語歌手ana今年一舉入圍第37屆金曲獎「最佳客語專輯獎」、「最佳客語歌手獎」和入圍第17屆金音創作獎「最佳新人獎」。還有金曲台語歌王荒山亮，近年網路爆紅的原住民歌手巴大雄等。
📍10月10日表演卡司：
售票舞台：Chara(JP)、Hello Nico、黑田卓也(JP) 、Tizzy Bac、無眠即永恆、DSPS
自由舞台：好樂團 GoodBand、FunkyMo、蕨鳴子、ana、荒山亮、時不我予、Andy Maker、RACO G、金齁Chill
金齁Chill Talk Show：微笑丹尼、大寶、城寶、KJ、大可愛、巴斯、麥摳、怡岑、傑克、曹小歐、河岸Jump
售票舞台：YELLOW 黃宣、Kan Sano［Band Set］、That’s My Shhh、莫宰羊、HIMI with THG and MANAW(JP) 、ゲシュタルト乙女 × 歌川菜穂(JP)
自由舞台：四分衛樂團ft.姚可傑、南西肯恩 NeciKen、秋波愛麗、巴大雄、UTERO(JP)、帯化(JP)、禪波ZENBØ
金齁Chill Talk Show：微笑丹尼、大寶、城寶、KJ、品賢、品喬、Boss、大天、華旭、曹小歐、河岸Jump
現場單日票：2200
現場專場票：憑任一場專場票加1000元即可升級現場單日票
10月10日：Chara (JP) 1500元
10月10日：黑田卓也 (JP)1200元
10月10日：Hello Nico1200元
10月11日：Kan Sano [Band Set] (JP）1200元
10月11日：YELLOW黃宣1200元
10月11日：That’s My Shhh1200元
購票平台：ibon售票系統
🟡「2026秋Out音樂節」交通指南：
搭捷運：捷運公館站4號出口步行約2分鐘
搭公車：到捷運公館站下車
「2026秋Out音樂節」再度擴大串聯周邊商圈，首度從公館延伸至師大，攜手超過160間店家、推出4000份優惠券，從餐飲、住宿、娛樂、生活消費類別通通有，包含餐飲折扣、滿額優惠、買一送一等活動，可千萬別錯過。
另外，臺北自來水園區10月10、11日兩天上午9時至晚間9時免費開放入園，並推出「古蹟文化小旅行」，帶民眾走進百年地下水宮殿「觀音山蓄水池」，每日安排2場專業導覽，每場限40人。公館大樓廣場也有「秋Out停看聽」互動遊戲，優勝者可獲限定獎品。