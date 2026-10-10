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▲今年首度安排無人機垂掛國旗進場，突顯台中市無人機產業的發展成果。（圖／台中市政府提供，2026.10.10）

▲盧秀燕受訪時，強調堅持要守護中華民國，（圖／台中市政府提供，2026.10.10）

台中市長盧秀燕兩屆任期進入倒數，距離卸任剩77天。她今（10）日在國慶升旗典禮回顧8年執政成績，並提出「5個堅持」，包括堅持中華民國、守護憲法、民主自由、民生優先及區域穩定、台海和平。最後更強調「不管我的職位如何改變，這5個堅持是我堅定不移的信念」，被視為她布局2028以來，少見直接談及未來政治立場的重要表態。台中市國慶升旗典禮今天在市府廣場舉行，盧秀燕表示，現場湧入約2萬人，創下歷年新高。典禮除了依例展現全國最大面的國旗，今年更安排無人機垂掛國旗進場，突顯台中市無人機產業的發展成果。盧秀燕致詞時回顧，8年前她以「陽光、空氣、水」做為競選主軸，承諾改善空污、重現藍天、守護市民健康。如今台中從過去8月天色就灰濛濛，到如今10月抬頭能看見藍天，市府也推動中火拆煤換氣，創下全國首例，形容這是中部人共同努力、挺身而出的重大勝利。除了盤點任內建設與施政成果，盧秀燕也以台中連續8年獲評為全國最幸福城市，作為8年執政的成績單，並期許台中人未來能繼續幸福下去。她表示，自己的施政理念，就是把台中當成一個大家庭經營、守護，把市民當作自己的家人照顧。話鋒一轉，盧秀燕從市政談到國政，強調自己當初承諾任期做好做滿，不會中途離開，「我一定會說到做到！」並提出另一項重要執政理念，就是「家和萬事興」，認為執政者必須堅持團結合作，「唯有家和才能萬事興，這是城市和國家進步的唯一途徑，沒有第二條路」。盧秀燕接著表示，台中是她的家，中華民國更是大家共同的家，「台中好、台灣才會好」，唯有中華民國團結進步，台中才能繁榮興盛。她並正式提出「5個堅持」，還特別以台語諧音說明「有堅持」，包括堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先以民為本、堅持區域穩定及台海和平。盧秀燕最後強調，「不管我的職位如何改變，這5個堅持是我堅定不移的信念」。由於她被視為藍營2028年總統大選的熱門人選之一，過去對相關布局始終未正面證實，多由副市長鄭照新釋出訊息，內容多聚焦在市長卸任後將成立國政辦公室。如今盧秀燕選在任內最後一場重大國慶活動中，親自說出「不管職位如何改變」，也讓這段談話格外受到關注。這場升旗典禮，國民黨台中市長參選人江啟臣、民進黨參選人何欣純也全程參與。典禮結束後，盧秀燕被問及對接任者的期待，她表示，台中要繼續幸福下去，必須具備3個條件：第一是市民持續努力，第二是市政團隊更加認真、努力，第三則是走對路、選對人，選出一位好市長接棒，帶領台中繼續向前，讓城市幸福延續。