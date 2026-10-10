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衛冕軍洛杉磯道奇今年在國聯分區系列賽花4戰淘汰亞特蘭大勇士，順利挺進國聯冠軍賽，持續朝3連霸目標前進。不過《ESPN》球評帕克（Rob Parker）近期在節目中開砲，直言道奇能有現在成就靠的不是絕對實力，而是一次又一次的運氣，甚至稱他們是「大聯盟史上最幸運的球隊」。道奇近年爭議多半來自豪華薪資與大手筆補強，外界批評他們用資源優勢破壞聯盟平衡。不過帕克這次批評角度不同，他認為道奇真正離譜之處，是明明核心球星在關鍵時刻沒有打出對應身價的表現，球隊卻總有人跳出來解圍。帕克在道奇淘汰勇士後於節目中表示：「道奇正式成為大聯盟史上最幸運的球隊，他們一直都很幸運。這個系列賽得點圈有人時14打數掛零。」即便道奇最終擊敗勇士，但系列賽進攻並非一路順暢，特別是在得點圈機會掌握上屢屢熄火，也成為帕克質疑他們「不是靠強勢壓制晉級」的主要理由。道奇在分區系列賽第4戰關鍵時刻，靠帕赫斯（Andy Pages）7局上滿壘敲出致勝安打，最終淘汰勇士。對道奇而言，這是板凳深度與團隊戰力的展現；但在帕克眼中，卻是另一個「大咖球星沒跳出來，反而靠意外英雄救場」的例子。帕克表示：「帕赫斯並不是什麼大咖球星，但他敲出安打，幫助球隊脫離困境，拿下那場比賽。你去看看那些一次又一次在關鍵時刻挺身而出的球員，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、大谷翔平都沒有打出表現。」帕克不只批評今年分區系列賽，也把矛頭指向去年世界大賽。他認為，道奇去年能奪冠，同樣充滿運氣成分。帕克直言：「如果那些大咖球星能在某些關鍵時刻挺身而出，我才會相信他們是真的有實力，但他們總是有人能夠跳出來幫忙解圍。去年世界大賽，他們得分比藍鳥還少，最後卻還是拿下世界大賽冠軍。」他接著舉例，若不是羅哈斯（Miguel Rojas）在第7戰敲出關鍵全壘打，道奇不會奪冠；若不是第6戰有一顆球卡在藍鳥主場全壘打牆下，道奇同樣可能無法走到最後。接下來道奇將在國聯冠軍賽面對密爾瓦基釀酒人。若貝茲、弗里曼與大谷能在系列賽打出代表作，道奇自然能用表現回應質疑；但若仍靠角色球員驚險續命，類似「靠運氣」的批評恐怕只會繼續延燒。