在經歷另一個令人失望的賽季後，金州勇士不再被視為奪冠大熱門，外界對球隊管理層建隊方向的質疑聲浪也達到頂峰。對此，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在接受採訪時談到休賽季的補強時直言：「我不是笨蛋」，認為球隊確實錯失了一些補強機會。
柯瑞坦言球隊錯失補強良機
柯瑞於9月正式與球隊簽下一紙2年、總價值1.16億美元（約新台幣 36.8 億元）的延長合約。柯瑞原本有資格簽下最高2年1.367億美元的頂薪合約，但他主動降薪約2000萬美元（約新台幣6.35億元），平均每年少拿約1000萬美元續約勇士。
自2022年勇士拿下8年內的第4座總冠軍後，球隊便陷入陣容老化導致戰績不穩的泥沼。上賽季勇士僅打出37勝45敗的戰績，因傷病困擾無緣季後賽。柯瑞本人也因膝蓋問題僅出賽43場，加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）等主力相繼受傷，讓勇士難以在競爭激烈的西區維持競爭力。
儘管休賽季操作相對低調，老闆拉克布（Joe Lacob）仍強調會在維持薪資彈性的同時打造具競爭力陣容，而柯瑞對於這段旅程的結局則保持開放態度：「對於我們這段旅程的結束方式，還沒有明確的結論。」
傷病掩蓋了真實競爭力 柯瑞擁抱低期待
面對外界對勇士重返爭冠行列的質疑與看衰，柯瑞認為健康狀況才是上季崩盤的最大主因：「出勤率是最大的主題。」他指出過去幾次季後賽機會都是被傷病摧毀，這也是他至今仍未放棄奪冠企圖心的原因。
對於外界的看衰，柯瑞選擇坦然接受：「當我們不再被看好時，聲音總是特別大，那就擁抱它吧。我有過一段非常不可思議的職業生涯和旅程，我只想贏球。至於其他雜音，對我如何評價我們的賽季並不重要。」儘管金州大軍已不再是那支令人畏懼的宇宙艦隊，但柯瑞顯然還沒準備好讓外界的低期待，來為他的傳奇生涯寫下句點。
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柯瑞於9月正式與球隊簽下一紙2年、總價值1.16億美元（約新台幣 36.8 億元）的延長合約。柯瑞原本有資格簽下最高2年1.367億美元的頂薪合約，但他主動降薪約2000萬美元（約新台幣6.35億元），平均每年少拿約1000萬美元續約勇士。
自2022年勇士拿下8年內的第4座總冠軍後，球隊便陷入陣容老化導致戰績不穩的泥沼。上賽季勇士僅打出37勝45敗的戰績，因傷病困擾無緣季後賽。柯瑞本人也因膝蓋問題僅出賽43場，加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）等主力相繼受傷，讓勇士難以在競爭激烈的西區維持競爭力。
儘管休賽季操作相對低調，老闆拉克布（Joe Lacob）仍強調會在維持薪資彈性的同時打造具競爭力陣容，而柯瑞對於這段旅程的結局則保持開放態度：「對於我們這段旅程的結束方式，還沒有明確的結論。」
傷病掩蓋了真實競爭力 柯瑞擁抱低期待
面對外界對勇士重返爭冠行列的質疑與看衰，柯瑞認為健康狀況才是上季崩盤的最大主因：「出勤率是最大的主題。」他指出過去幾次季後賽機會都是被傷病摧毀，這也是他至今仍未放棄奪冠企圖心的原因。
對於外界的看衰，柯瑞選擇坦然接受：「當我們不再被看好時，聲音總是特別大，那就擁抱它吧。我有過一段非常不可思議的職業生涯和旅程，我只想贏球。至於其他雜音，對我如何評價我們的賽季並不重要。」儘管金州大軍已不再是那支令人畏懼的宇宙艦隊，但柯瑞顯然還沒準備好讓外界的低期待，來為他的傳奇生涯寫下句點。