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在經歷另一個令人失望的賽季後，金州勇士不再被視為奪冠大熱門，外界對球隊管理層建隊方向的質疑聲浪也達到頂峰。對此，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在接受採訪時談到休賽季的補強時直言：「我不是笨蛋」，認為球隊確實錯失了一些補強機會。柯瑞於9月正式與球隊簽下一紙2年、總價值1.16億美元（約新台幣 36.8 億元）的延長合約。 柯瑞原本有資格簽下最高2年1.367億美元的頂薪合約，但他主動降薪約2000萬美元 （約新台幣6.35億元），平均每年少拿約1000萬美元續約勇士。在夏威夷的勇士訓練營中，柯瑞接受《NBC Sports Bay Area》記者希爾（Bonta Hill）訪問時，被問及外界批評勇士老闆與管理層未能盡全力為他爭取最後奪冠窗口的看法。柯瑞說：「我不是笨蛋。我很清楚自2022年奪冠之後，確實有機會變得更好、引進新天賦，有些運作成功了，有些則沒有。」自2022年勇士拿下8年內的第4座總冠軍後，球隊便陷入陣容老化導致戰績不穩的泥沼。上賽季勇士僅打出37勝45敗的戰績，因傷病困擾無緣季後賽。柯瑞本人也因膝蓋問題僅出賽43場，加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）等主力相繼受傷，讓勇士難以在競爭激烈的西區維持競爭力。儘管休賽季操作相對低調，老闆拉克布（Joe Lacob）仍強調會在維持薪資彈性的同時打造具競爭力陣容，而柯瑞對於這段旅程的結局則保持開放態度：「對於我們這段旅程的結束方式，還沒有明確的結論。」面對外界對勇士重返爭冠行列的質疑與看衰，柯瑞認為健康狀況才是上季崩盤的最大主因：「出勤率是最大的主題。」他指出過去幾次季後賽機會都是被傷病摧毀，這也是他至今仍未放棄奪冠企圖心的原因。對於外界的看衰，柯瑞選擇坦然接受：「當我們不再被看好時，聲音總是特別大，那就擁抱它吧。我有過一段非常不可思議的職業生涯和旅程，我只想贏球。至於其他雜音，對我如何評價我們的賽季並不重要。」儘管金州大軍已不再是那支令人畏懼的宇宙艦隊，但柯瑞顯然還沒準備好讓外界的低期待，來為他的傳奇生涯寫下句點。