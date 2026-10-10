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今天（10）日是中華民國115年國慶，正在美國訪問的前總統蔡英文透過臉書發文表示，「不管我們人在台灣，還是在世界的哪一個地方，都一起祝福我們的家鄉」，並祝福台灣平安、自由、繼續走向世界。蔡英文透過臉書表示，今年的國慶，他人在美國，雖然不在台灣，但在舊金山還是和許多台灣的好朋友一起慶祝，也感受到很熟悉的台灣味。蔡英文提到，有人很早就來到美國打拚，也有人這幾年才在這裡落腳，大家在不同的領域努力、成家生活，也在自己的社區裡，讓更多人認識台灣；他指出，今天現場，也有不少長期關心台灣、支持台灣的美國朋友一起來慶祝，「看到大家因為台灣聚在一起，對我來說，是一件很溫暖的事情」。蔡英文說，這些年，台灣一步一步走向世界，背後也有很多海外的台灣人，用自己的方式幫台灣交朋友；也有很多國際朋友，願意認識台灣、支持台灣，「所以今天，不管我們人在台灣，還是在世界的哪一個地方，都一起祝福我們的家鄉」；他謝謝所有在世界各地，繼續為台灣努力、為台灣交朋友的人，「也祝福台灣平安、自由、繼續走向世界」。