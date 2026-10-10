新加坡近日宣布了一起令人髮指的家庭社會案件，1名44歲男子在長達15年的時間裡，陸續對家中多名親生女兒及繼女伸出狼爪，該案於10月8日正式宣判，男子因罪行重大，被判處16年半的有期徒刑，還須接受22下鞭刑。
跨3段婚姻...時間橫跨15年
綜合《海峽時報》等星媒報導，涉案男子經歷3段婚姻，共育有8名子女（包含親生與繼子女），其中5名為女性。然而，他卻侵犯其中4個女兒，整起案件的犯罪時間跨度長達15年，從2008年一直持續至2023年間。
由於當地法律設有嚴格的報導限制，為保護未成年受害者的隱私與身份，被告姓名未予公開。
受害者求助無門 隱忍多年才曝光
多名受害者在案發初期因恐懼、家屬阻攔或不被信任，無奈選擇長期沉默，直到其中1名受害者透過社工向外界求助，兒童保護官員介入並向警方報案，這名「狼父」才終於在2024年底落網。
報導指出，男子的第1個受害人，是他第一段婚姻對象的女兒，也是他的繼女，2008年，他在該女13歲時實行猥褻，當時受害人曾向母親透露，但媽媽不相信，導致她因害怕警方也不採信而放棄報案。
男子的第2個受害人，則是他與第一任妻子親生的女兒，案發在2020年，受害少女當時只有17歲，雖然感到極度震驚與不安全，但由於家人百般阻撓，她也擔心被趕出家門，只能默默隱忍。
隨著時間推移，男子並未收斂，甚至在其後的婚姻中，繼續對其他年幼的繼女、親生女兒，進行猥褻與侵犯。
心理評估無異常 法院重判嚴懲
案件曝光後，被告被送往心理衛生學院（IMH）接受精神評估，顯示他並無任何精神障礙，需完全為自己的行為承擔刑事責任。
在法庭上，法官綜合考量其犯罪情節的惡劣程度、對受害者身心造成的永久創傷，將他判處16年半徒刑及22下鞭刑，以示法律嚴懲。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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綜合《海峽時報》等星媒報導，涉案男子經歷3段婚姻，共育有8名子女（包含親生與繼子女），其中5名為女性。然而，他卻侵犯其中4個女兒，整起案件的犯罪時間跨度長達15年，從2008年一直持續至2023年間。
由於當地法律設有嚴格的報導限制，為保護未成年受害者的隱私與身份，被告姓名未予公開。
受害者求助無門 隱忍多年才曝光
多名受害者在案發初期因恐懼、家屬阻攔或不被信任，無奈選擇長期沉默，直到其中1名受害者透過社工向外界求助，兒童保護官員介入並向警方報案，這名「狼父」才終於在2024年底落網。
報導指出，男子的第1個受害人，是他第一段婚姻對象的女兒，也是他的繼女，2008年，他在該女13歲時實行猥褻，當時受害人曾向母親透露，但媽媽不相信，導致她因害怕警方也不採信而放棄報案。
男子的第2個受害人，則是他與第一任妻子親生的女兒，案發在2020年，受害少女當時只有17歲，雖然感到極度震驚與不安全，但由於家人百般阻撓，她也擔心被趕出家門，只能默默隱忍。
隨著時間推移，男子並未收斂，甚至在其後的婚姻中，繼續對其他年幼的繼女、親生女兒，進行猥褻與侵犯。
心理評估無異常 法院重判嚴懲
案件曝光後，被告被送往心理衛生學院（IMH）接受精神評估，顯示他並無任何精神障礙，需完全為自己的行為承擔刑事責任。
在法庭上，法官綜合考量其犯罪情節的惡劣程度、對受害者身心造成的永久創傷，將他判處16年半徒刑及22下鞭刑，以示法律嚴懲。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110