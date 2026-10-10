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中華民國生日快樂！今（10）天是雙十國慶日，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜，致詞時語重心長道，過去這一年「這是台灣被世界看見的一年」，更說如果國父孫中山能夠穿越時空來到此刻，看到今天的中華民國、台灣，一定會為我們一路走來創造的成就感到驕傲。韓國瑜致詞時說，今天很榮幸，能夠再次站在這片青天白日之下，與各位一起歡慶中華民國一百一十五歲的生日。一百一十五年的風雨與輝煌，鋪就了今天這條飄揚著青天白日滿地紅的道路。韓國瑜稱，每年此時，當雙十國慶的旗海再次飄揚，除了珍惜台澎金馬兩千三百萬軍民同胞攜手守護的安定與繁榮，更應該記得：中華民國一路從殘破與衰敗中走來，每一步，都走得非常不容易。回望一百一十五年的歲月山河，真正讓我們的人民長時間遠離無情戰火與極度貧困的日子，其實也不過就是最近這半個世紀。韓國瑜表示，正是在這半個世紀裡，一代又一代的台灣人，靠著自己的雙手，一步一步，把這塊土地從艱困帶向繁榮，也把台灣帶上了世界的舞台。各位朋友，如果要用一句話形容過去這一年，他會說，「這是台灣被世界看見的一年」；人工智慧的浪潮席捲全球，而其中最關鍵的晶片，來自台灣；從全世界的資料中心，到一次又一次科技的突破，背後幾乎都有台灣的身影。韓國瑜說，台灣，這座不算大的島嶼，硬是在世界的舞台上，站到了最中央的位置，這些讓世界驚豔的成績，從來不是憑空而來。過去幾十年來，無數勞工朋友、工程師與企業家的辛勤投入，共同打造了今天的台灣。韓國瑜更指出，不能忘記，在1970年代，蔣經國先生與孫運璿院長所帶領的政府，高瞻遠矚，看見危機、抓住轉機，積極擘畫產業轉型，推動積體電路計畫，並建設新竹科學園區。正因為前人一棒接著一棒的努力，才有了今天國人引以為傲的護國群山，也才有了台灣立足世界的堅實矽盾。韓國瑜說，他相信，如果國父孫中山先生能夠穿越時空，來到此時此刻，看見今天的中華民國、看見今天的台灣，他一定會為大家一路走來所創造的成就感到驕傲。