台北101雙國慶煙火秀今（10）日晚間10點施放，結合600台無人機加上240秒煙火秀，將點亮信義區夜空，官方也建議可搭乘板南線較通暢，淡水信義線將實施人流管制，部分出入口暫時封閉，《NOWNEWS》整理台北101雙十國慶煙火時間、交通管制、最佳觀賞點一文看懂。
🟡國慶日台北101「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」施放時間
今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館
🟡怎麼去動線最佳？別搭信義線
台北101提醒參加國慶展演民眾多利用大眾運輸，建議優先搭乘捷運板南線再步行前往推薦觀賞點台北市政府前廣場或國父紀念館。
由於活動當晚捷運淡水信義線「台北101/世貿站」將施行入口管制，並依營運及人潮狀況彈性實施列車過站不停，部分出入口將暫時關閉，建議規劃於前／後站下車步行前往。
📍10月10日分階段車行管制:
◾21時至21時40分，市府路（松高-松壽）道路封閉；市府路（松壽-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（市府-松智）、信義路（莊敬-松智）及信義路（松智-松仁）往西路段，道路管制車輛只出不進。
◾21時40分至22時30分，市府路（松高-松壽）、市府路（松壽-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（市府-松智）、信義路（莊敬-松智）及信義路（松智-松仁）往西路段，道路封閉禁止車輛通行。
📍10月10日人行及捷運出入口管制：
◾21時至21時40分，台北101與南山A21四周人行道、市府路西側（松壽路-捷運「台北101/世貿站」5號出口）、台北101三處連通空橋，行人勸離。
◾21時40分至22時30分，台北101與南山A21四周人行道、市府路西側（松壽路-捷運「台北101/世貿站」5號出口）、台北101三處連通空橋，禁止通行；捷運「台北101/世貿站」4號出口暫停開放，需改由1、 2、3與5號出口進出。
10月10日至11日市政府周邊也將舉辦「PokéXciting! in 台北」系列活動，包含香堤大道的寶可夢大遊行，以及信義廣場、信義安康公園、松壽廣場等地的互動體驗。另一方面，大巨蛋10月9日至11日也有BIGBANG演唱會登場，多場活動接連舉行，預料將帶動信義計畫區人潮與車流增加。交通局提醒民眾，前往周邊活動時可優先選擇捷運、公車等大眾運輸工具，避開交通壅塞。
🟡台北101國慶煙火直播：YouTube台北101官方頻道
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今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館
台北101提醒參加國慶展演民眾多利用大眾運輸，建議優先搭乘捷運板南線再步行前往推薦觀賞點台北市政府前廣場或國父紀念館。
由於活動當晚捷運淡水信義線「台北101/世貿站」將施行入口管制，並依營運及人潮狀況彈性實施列車過站不停，部分出入口將暫時關閉，建議規劃於前／後站下車步行前往。
◾21時至21時40分，市府路（松高-松壽）道路封閉；市府路（松壽-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（市府-松智）、信義路（莊敬-松智）及信義路（松智-松仁）往西路段，道路管制車輛只出不進。
◾21時40分至22時30分，市府路（松高-松壽）、市府路（松壽-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（市府-松智）、信義路（莊敬-松智）及信義路（松智-松仁）往西路段，道路封閉禁止車輛通行。
📍10月10日人行及捷運出入口管制：
◾21時至21時40分，台北101與南山A21四周人行道、市府路西側（松壽路-捷運「台北101/世貿站」5號出口）、台北101三處連通空橋，行人勸離。
◾21時40分至22時30分，台北101與南山A21四周人行道、市府路西側（松壽路-捷運「台北101/世貿站」5號出口）、台北101三處連通空橋，禁止通行；捷運「台北101/世貿站」4號出口暫停開放，需改由1、 2、3與5號出口進出。
🟡台北101國慶煙火直播：YouTube台北101官方頻道