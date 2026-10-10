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▲雙十國慶大會登場。（圖／朱永強攝，2026.10.10）

▲呂秀蓮、陳水扁出席國慶大會。（圖／記者朱永強攝，2026.10.10）

▲陳水扁、陳建仁出席國慶大會。（圖／記者朱永強攝，2026.10.10）

▲黃國昌、王婉諭出席國慶大會。（圖／記者朱永強攝，2026.10.10）

▲宋楚瑜出席國慶大會。（圖／記者朱永強攝，2026.10.10）

▲柯建銘出席國慶大會。（圖／記者朱永強攝，2026.10.10）

▲韓國瑜、韓國瑜妻子李佳芬出席國慶大會。（圖／記者朱永強攝，2026.10.10）

民國115年國慶大會今（10）日在總統府前廣場登場，今年活動主題融入防災、全社會防衛韌性元素，包含前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席黃國昌、時代力量主席王婉諭等人到場，不過，國民黨主席鄭麗文未出席。中華民國115年國慶大會於上午10時登場，由陸軍1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，在2架UH-60M黑鷹直升機護衛下，於國歌領唱階段時，飛越總統府前方廣場的上空，今年由10位深耕各行各業、具備防災士資格的代表領唱國歌。國慶活動共區分「序幕暖場」、「國慶典禮」及「主題展演」三大階段，首先由娜麓灣舞劇團以Kinaqadavan生日快樂舞劇，透過歌聲與舞蹈傳遞原住民族的文化與活力揭開典禮序幕。與會來賓部分，包含國慶籌備委員會主任委員、立法院長韓國瑜、總統賴清德、副總統蕭美琴、陳水扁、呂秀蓮、宋楚瑜、黃國昌、王婉諭、前行政院長陳建仁；值得關注是，黃國昌特別上前與陳水扁握手、寒暄。