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中華民國生日快樂！今（10）天是雙十國慶日，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜致詞時稱，要珍惜民主、自由、繁榮與安定，他身為立法院長，始終提醒自己，不能辜負人民的託付。在國內可以有不同主張，甚至可以激烈辯論，但走出國門就只有一個共同名字，叫做台灣，共同守護一個國家中華民國，「政黨可以競爭，政治可以辯論，但是國家只有一個，人民的利益更應該永遠擺在第一位」。韓國瑜讚國父會為台灣感到驕傲韓國瑜致詞時表示，過去這一年「這是台灣被世界看見的一年」，更說如果國父孫中山能夠穿越時空來到此刻，看到今天的中華民國、台灣，一定會為我們一路走來創造的成就感到驕傲。韓國瑜也說，國父一定會提醒我們「革命尚未成功，同志仍須努力」，因為今天所擁有的一切，從來都不是理所當然；我們所珍惜的民主、自由、繁榮與安定，更需要一代又一代的人接棒守護。而守護國家，不只是守住已經擁有的成果，更要讓中華民國在世界上走得更穩、更遠。韓國瑜說，這一年，身為立法院長，他也始終提醒自己，不能辜負人民的託付。他帶著不分黨派的立法委員一起走出國門，到美國、到法國、到英國、到日本，與各國的國會朋友深化交流，讓更多國際友人了解台灣，也讓世界聽見中華民國的聲音。韓國瑜說，在一次又一次的國會外交中，他更加確信一件事情：在國內，他們可以有不同的主張，可以有不同的立場，甚至可以激烈地辯論。因為這就是民主。但是，一旦走出國門，大家所代表的，就不再只是任何一個政黨，也不只是任何一個政治立場。「我們只有一個共同的名字，叫做台灣；我們也共同守護著一個國家，叫做中華民國」。韓國瑜強調，把國家的利益、把人民的福祉放在政黨之上，這不是一句口號，而是我對全國人民的承諾。「政黨可以競爭，政治可以辯論，但是國家只有一個，人民的利益更應該永遠擺在第一位」，一百一十五年的中華民國走到今天，靠的從來不是任何一個人，也不是任何一個政黨，而是一代又一代國人共同承擔、共同奮鬥的結果。