今天為10月10日雙十國慶，今年國慶煙火睽違9年重返台東，將於晚間20:00在台東市卑南溪出海口南岸施放，規劃1萬9000餘發，並有24吋大型焰火。另外，在台北的國際地標台北101也有國慶煙火，結合600架無人機於今晚22:00登場。《NOWNEWS今日新聞》整理兩處的煙火施放最佳觀賞點，詳細資訊一次看。
🟡國慶日台北101煙火展演相關資訊：
📍台北101煙火最佳觀賞點：
在北部的台北101國慶展演則預定晚間22:00舉行，展演約14分鐘。根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，今晚台北地區環境亦為東北風，風速在5至10節。
官方公布的展演區域為台北世貿一館與臺北君悅酒店上空，推薦最佳觀賞點是「台北市政府前市民廣場」或「國父紀念館」附近周邊視野開闊的空地，較為適合拍攝城市天際線與煙火的整體效果，且可避開煙火施放所造成的煙霧干擾。
📍國慶日台北101「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」相關資訊：
範圍：今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館。
🟡「2026雙十國慶煙火在台東」相關資訊：
📍2026雙十國慶煙火9大最佳觀賞點：
一、台東海濱公園：主會場第一排
二、馬卡巴嗨公園：鄰海濱公園，視野好
三、馬亨亨大道人行道：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳
四、台東縣環保局對面停車場草皮空地：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐
五、台東縣體育場看台區，屬最近主場的制高點，由上往下看
六、富岡漁港南方海堤：有煙火倒映海面的光影
七、台東凌霄寶殿：市區夜景與煙火同框
八、仁義南路堤防人行步道：東海運動公園附近
九、海上觀焰火：
搭船票價：每人850元／人
出發地點：富岡漁港
購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運
📍「2026雙十國慶煙火在台東」活動主要資訊：
日期：2026年10月10日（星期六）
時間：19:00~22:00，
煙火施放晚間：20:00登場，施放約30分鐘
地點：台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）
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📍台北101煙火最佳觀賞點：
在北部的台北101國慶展演則預定晚間22:00舉行，展演約14分鐘。根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，今晚台北地區環境亦為東北風，風速在5至10節。
官方公布的展演區域為台北世貿一館與臺北君悅酒店上空，推薦最佳觀賞點是「台北市政府前市民廣場」或「國父紀念館」附近周邊視野開闊的空地，較為適合拍攝城市天際線與煙火的整體效果，且可避開煙火施放所造成的煙霧干擾。
範圍：今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館。
📍2026雙十國慶煙火9大最佳觀賞點：
一、台東海濱公園：主會場第一排
二、馬卡巴嗨公園：鄰海濱公園，視野好
三、馬亨亨大道人行道：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳
四、台東縣環保局對面停車場草皮空地：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐
五、台東縣體育場看台區，屬最近主場的制高點，由上往下看
六、富岡漁港南方海堤：有煙火倒映海面的光影
七、台東凌霄寶殿：市區夜景與煙火同框
八、仁義南路堤防人行步道：東海運動公園附近
九、海上觀焰火：
搭船票價：每人850元／人
出發地點：富岡漁港
購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運
📍「2026雙十國慶煙火在台東」活動主要資訊：
日期：2026年10月10日（星期六）
時間：19:00~22:00，
煙火施放晚間：20:00登場，施放約30分鐘
地點：台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）