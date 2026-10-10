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▲台北101國慶展演煙火共計有240秒。（圖／取自台北101）

▲2026台東雙十國慶煙火主場選在卑南溪出海口南岸施放。（圖／取自饒慶鈴臉書）

今天為10月10日雙十國慶，今年國慶煙火睽違9年重返台東，將於晚間20:00在台東市卑南溪出海口南岸施放，規劃1萬9000餘發，並有24吋大型焰火。另外，在台北的國際地標台北101也有國慶煙火，結合600架無人機於今晚22:00登場。《NOWNEWS今日新聞》整理兩處的煙火施放最佳觀賞點，詳細資訊一次看。在北部的台北101國慶展演則預定晚間22:00舉行，展演約14分鐘。根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，今晚台北地區環境亦為東北風，風速在5至10節。官方公布的展演區域為台北世貿一館與臺北君悅酒店上空，推薦最佳觀賞點是，較為適合拍攝城市天際線與煙火的整體效果，且可避開煙火施放所造成的煙霧干擾。範圍：今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。煙火施放時間：10月10日22:00展演時長：14分鐘展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館。：主會場第一排：鄰海濱公園，視野好：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐，屬最近主場的制高點，由上往下看：有煙火倒映海面的光影：市區夜景與煙火同框：東海運動公園附近搭船票價：每人850元／人出發地點：富岡漁港購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運📍「：2026年10月10日（星期六）：19:00~22:00，：20:00登場，施放約30分鐘台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）