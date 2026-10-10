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▲《蘭香如故》杜翠雀葬身火海的畫面引發討論，烈火纏身的遠景由特技替身完成。（圖／翻攝自微博）

譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》迎來結局，鄭合惠子飾演的反派「杜翠雀」葬身火海，逼真畫面引發討論，甚至讓部分觀眾以為使用AI製作。工作室公開拍攝花絮後，揭露烈火纏身的遠景由特技替身穿著防火裝備實拍，鄭合惠子則透過無實物表演完成近景。拍攝方式曝光，也讓網友聯想到Selina（任家萱）當年在中國拍戲發生的燒傷意外，認為這段演出明明可以用AI，卻讓替身演員陷入危險之中。杜翠雀的火場戲不只讓觀眾關注角色結局，也掀起「到底是真人還是AI」的討論。從拍攝花絮可見，鄭合惠子本人並未接觸明火，而是在沒有火焰的狀態下，透過肢體顫抖、呼吸與眼神變化，演出角色被烈焰吞噬的痛苦。至於全身著火的遠景，則由特技替身穿著專業防火裝備完成真火拍攝。兩種拍攝方式共同呈現角色身陷火海的畫面，也讓不少觀眾驚訝，原來女演員的近景反應全靠表演完成。不過替身全身著火的花絮曝光後，也引發安全疑慮。有網友直言「不論是不是替身都超危險」，並提到想到Selina當年的拍戲意外；另有人表示「不認同這樣真人上演，替身真偉大」、「太危險，這場景我不介意看AI」，認為如今已有其他影像技術，應考量是否有必要讓真人承擔風險。也有觀眾肯定特技演員的專業，以及鄭合惠子的無實物表演，認為逼真演出讓角色的恐懼與痛苦更有說服力。劇中杜翠雀為了翻身不擇手段，從下毒構陷、滅口，到流放途中假死、投靠海盜，最終回到金陵展開復仇。結局中，她夜襲林府，遭許蘭香率眾反擊，最終葬身火海，也替這條充滿算計與怨恨的故事線畫下句點。鄭合惠子則以「再來」兩字替角色寫下墓誌銘，認為杜翠雀即使走到這樣的結局，也不會後悔自己的選擇。這場戲讓部分觀眾感受到角色的悲劇性，也有人認為死亡過程呈現得太詳細，觀看時感到不適，戲內結局與戲外拍攝方式都成為討論焦點。