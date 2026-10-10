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▲穆記牛肉麵多年獲得《米其林指南》必比登推介殊榮。（圖／翻攝穆記牛肉麵臉書）

▲半島牛肉麵曾在臺北牛肉麵節獲得冠軍（圖／翻攝半島牛肉麵臉書）

▲烤師傅烤肉飯是永吉路上名店，肉片帶炭香，相當下飯。（圖／翻攝Google評論）

▲胡饕米粉湯的菜單可看到菜色多元（圖／取自胡饕米粉湯臉書）

▲永吉路上的鴨肉謝從傍晚一路營業到凌晨（圖／翻攝Google評論）

▲SOMI與BIGBANG成員太陽曾一起到「牛肉麵．雞湯」吃宵夜。（圖／翻攝「牛肉麵．雞湯」臉書）

今天10月10日國慶日，信義區堪稱全台最熱鬧區域之一，白天有寶可夢大遊行，晚間則有BIGBANG大巨蛋演唱會，壓軸更有台北101國慶煙火搭配600台無人機展演，最新消息指出今早寶可夢中心就已湧現排隊人潮，目測超過2000人。怕人多不知道吃飯要去哪？信義區除了百貨公司內餐廳之外，《NOWNEWS今日新聞》也整理周邊6家Google評論都達4星以上的小吃店，特色與必吃一次看。多年獲得《米其林指南》必比登推介，分紅燒與清燉，清燉以牛骨、中藥及水果熬煮，清甜不膩，牛肉麵還可免費加湯一次。米其林官網上還推薦饕客試試斤餅：「製作從頭到尾由店家一手包辦，與滷味同樣不能錯過。」地址：臺北市信義區三張里吳興街239號電話：02-2722-2707公休日：無位在市政府捷運站附近，曾獲「臺北牛肉麵節」比賽冠軍，主打極厚實大塊牛肉與牛筋，口感軟嫩入味。湯頭堅持，改以牛骨、番茄與蔬果慢火熬煮，清甜不油膩。店內水餃、滷味等也值得一試。⏹︎地址：臺北市信義區敦厚里忠孝東路五段215巷23號電話：0955-981-246公休日：無烤肉飯的肉片主打大火炭燒，帶有碳香，尤其刷上偏甜的秘製烤肉醬，鹹甜香濃因此相當下飯。簡單一份有肉有配菜，是不少附近上班族、住家吃了多年的好滋味。且使用點餐機更為便利，人氣旺因此來此經常要排隊候位。地址：台北市信義區永吉路30巷151弄2-1號電話：(04)2746-6632公休日：無胡饕米粉湯其前身為通化街創立於1967年的胡記米粉湯，目前由第三代經營，店面改為窗明几淨的文青小店，且在台北目前有多家分店，台北市府分店鄰近市政府捷運站。經典的米粉湯使用豬大骨熬煮4到5小時，搭配油蔥酥、芹菜珠與蔥花提味。米粉湯更有豪華吃法，加入蛤蜊、小卷，甚至還有加螃蟹等選項。可搭配黑白切小菜，像是許多老顧客推薦必點滷四寶，即是嘴邊肉、海帶、花干、杏鮑菇。⏹︎地址：台北市信義區永吉路30巷158弄3號1樓電話：02-27652017同樣是永吉路上的排隊人氣店，營業時間從傍晚一路營業到凌晨，可以吃到香嫩鴨肉、湯頭溫醇的當歸鴨麵線和各種小菜，還只要銅板價。一碗招牌的當歸鴨麵線售價75元，甚至乾麵、米粉也只要45元。小菜方面包含鴨腸、下水等，Google評論中最多人推薦點米血。地址：臺北市信義區興雅里永吉路30巷168弄2號電話：02-2756-9643公休日：周日、周一（遇雙十連假可能有所更改）堪稱東區宵夜名店「牛肉麵．雞湯」，被不少網友封為假日續攤多場後、在回家前的必吃美食，主打牛肉麵、雞湯盅和眷村小菜，營業時間為晚間6點至凌晨3點30分，更因為韓國天團 BIGBANG 成員太陽（TAEYANG）與女歌手 SOMI（全昭彌），曾在來台開唱收工後，特別前往品嘗，讓這家店更是聲名大噪。更曾吸引擁有超過700萬訂閱國際知名美食娛樂雜誌《Bon Appétit》，到台灣時特地拍攝介紹。牛肉湯頭標榜加入高雄岡山辣豆瓣醬、四川郫縣黑豆瓣、甜酒豆腐乳和數十種香料、中藥熬煮24小時，湯頭屬於濃厚重口味。⏹︎地址：臺北市信義區興雅里忠孝東路五段189號電話：02-2766-8077公休日：無