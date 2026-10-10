我是廣告 請繼續往下閱讀

58歲藝人趙正平2024年與小22歲的空姐女友登記結婚，同年12月迎來兒子出生。他8日錄製《11點熱吵店》時透露，今年6月開始經營直播，為避免孩子哭鬧影響工作，也不想打擾妻兒休息，妻子目前帶著兒子回娘家，夫妻暫時分居，每週僅有兩天能同住，讓他坦言對家人感到歉疚。據《TVBS新聞網》報導，趙正平近期常在深夜開直播，考量工作與家人的作息，妻子先帶孩子回娘家居住。如今除了白天幫忙接送時約15分鐘的碰面，每週只有兩天能與妻兒完整相處，其餘時間則透過通訊軟體保持聯繫。熬夜工作也影響體重管理，他先前花8個月瘦下12公斤，最近卻又回彈3、4公斤。至於是否打算再生第二胎，他笑說：「一切看天註定啦！我現在這孩子真的很好！」趙正平剛當爸爸時，曾在節目上開玩笑說「想把兒子塞回去」，但隨著孩子長大、互動增加，他也逐漸享受育兒生活，「開始有了親子互動以後，就不會覺得孩子不好，覺得要怎麼去把他教好。」他透露私下喜歡把兒子當哥們，不想擺出父親的架子，有時孩子玩得太開心，甚至朝他的臉吐口水，讓他傻眼又無奈，只能出聲制止。談到教養，他很欣賞王仁甫與季芹的育兒方式，希望未來能借鏡，也強調不會因為晚年得子就過度溺愛。雖然夫妻年齡相差22歲，趙正平認為，自己在演藝圈經常接觸年輕人，思維與妻子沒有太大代溝，平常也很少爭吵，「我都會讓她！」螢幕上常以火爆形象製造笑果的他，笑稱自己在鏡頭前後是「雙面人」，面對妻兒完全不同，「節目上是做效果，怎麼可能對老婆小孩這樣，應該沒人敢嫁給我吧！」趙正平過去曾有一段婚姻，當時交往一個半月便閃婚，並未生育。他認為前後兩段婚姻無法比較，也不能將過去的相處方式直接套用在現在，「兩個不同的個體，不能套一個模式，重新開始、從頭來過！」他表示只要走入婚姻就會全心投入家庭，但也坦承自己並非事事周全，「當然有做不好的地方！」